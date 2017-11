“No está bien aguantar la violencia de nadie”, dijo profesional especializada

En la ciudad de Vedia se realizó una interesante jornada de capacitación sobre Violencia Infantil, destinada a equipos sociales, municipales, educativos, judiciales y de la salud.

Fue organizada por el Servicio Local del distrito y tuvo lugar en la Biblioteca Municipal.

Participaron el equipo social del municipio, la mesa distrital de violencia, equipos sociales de los establecimientos educativos, Fiscalía, Juzgado de Paz, Policía Distrital, Hospital municipal, Tercera edad y la jefa distrital de Educación, Alejandra Gorosito.

La secretaria de Gobierno Nancy Grimaldi fue la encargada de dar la bienvenida a los disertantes: licenciada Mariana Pérez, trabajadora social, del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia; y Juan Martín Morales, coordinador de servicio zonal de Junín.

En diálogo con Pérez, la profesional dijo que estaban trabajando con todos los municipios, con los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos.

“En este año hemos presentado un proyecto al Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), para la capacitación, que se lleva adelante a pedido de las autoridades locales”, explicó.

“Se trata de compartir con docentes, con otros efectores, como el Juzgado de paz, Fiscalía, Equipos de salud, las cuestiones que tienen que ver con el abordaje de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”, dijo.

Aclaró que ya había establecidos distintos protocolos y guías de intervención para todo el personal que se desempeñaban en las instituciones, pero que de todas maneras era bueno revisar y reflexionar sobre las prácticas, ver en qué se están equivocando o qué pueden mejorar para brindar el mejor servicio posible a los niños y niñas, a las familias.

“Buscamos acompañar a las familias en los procesos de crianza, que no siempre es fácil, que no siempre saben cómo manejarse con las demandas de los niños y las niñas. A veces la violencia o algunas otras situaciones se instalan”, manifestó la licenciada Pérez.

Dijo que ven una sociedad con muchos problemas, con situaciones sufridas por los niños, el maltrato y el abuso, por lo cual los profesionales debían saber cómo abordarlos.

La comunicación

“Acá, en Vedia, tienen un largo trabajo, hace muchos años que estoy en el organismo provincial y he venido en otras épocas a compartir. Sé que tienen la Mesa local de violencia, asumiendo como eje de trabajo del Estado la problemática”, sostuvo la entrevistada.

Destacó el trabajo en red, para estar intercomunicados entre las instituciones que tienen injerencia en el tema. “Así si uno no sabe podrá preguntarle a otro. Podremos entendernos, incluso tener diferencia de criterio, porque no siempre todo se aborda de la misma manera”, dijo.

“Una de las características que tiene el trabajo de niñez es la singularidad. Cada caso es particular. Necesitamos personas entrenadas, profesionales, que puedan entender y analizar todas la variables, toda la información que hay en cada caso, como se compone la familia, la edad de los niños, que características tienen estos niños, a que escuela van y en esos análisis también están las respuestas, y esas respuestas se construyen entre todos, también”, explicó.

Más denuncias

En cuanto si hubo evolución en el tema de la violencia y si la gente se anima más a denunciar, la entrevistada dijo que hubo un avance fundamental, visto en la práctica.

“Esto es muy gratificante para los que estamos. Siempre vamos a ver el vaso medio vacío, o lo que falta, tenemos problemas en la sociedad, por eso decimos que los chicos la pasan muy mal, pero podemos ver un avance muy significativo, donde hay un aumento de las denuncias”, afirmó.

“Los docentes se comprometieron a denunciar, a observar, ya no existe mas eso de ‘no nos metemos’ o el miedo de meterse, a veces, miedo que paralizaba. Hoy la gente está mucho más activa y también los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, que están entendiendo mucho mejor la problemática de la violencia contra los niños y niñas, la problemática de la violencia de género y tienen medidas que nosotros esperábamos. Nos acompañan”, dijo.

“En cuanto logramos esa articulación, entre los órganos del Poder Judicial y los órganos del Poder Ejecutivo en sus diferentes instituciones como educación, salud, servicio local, desarrollo social, todo funciona mejor. Nosotros generamos las denuncias, vemos la realidad, las analizamos y ellos toman las medidas adecuadas para que los chicos estén protegidos. Cuando logramos esa sinergia, esa protección es donde le damos una respuesta real a la sociedad”, afirmó.

“Nos puede pasar a todos”

Respecto a la consideración social, la visión que tiene la propia familia afectada, la profesional manifestó: “la sociedad va entendiendo que esto no es algo aislado, que es una problemática que nos puede pasar a todos. Está más atenta y también pide ayuda. En esto, las familias y los niños están más abiertos y más informados, entonces, cuando les pasa algo tienen más posibilidades de pedir ayuda, de hablar, de contar lo que les pasa y en la medida que son escuchados se animan más”.

A aquellas madres que tienen problema de violencia en sus familias, la profesional les dijo: “Hay que pedir ayuda. Los chicos no vienen con un manual de cómo criarlos y, a veces, uno se desborda o estamos en ámbitos familiares dónde nos han enseñado la violencia y la hemos naturalizado, creemos que es normal vivir así y no lo es. No está bien aguantar la violencia ni de nuestros padres, ni de nuestras parejas, ni la nuestra propia, que a veces nos desbordamos y no sabemos qué hacer. Cuando la violencia es la respuesta es porque se acabaron las palabras y tenemos que pedir ayuda”.