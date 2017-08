Realizarán trabajos de estabilizado granular en calles urbanas del Distrito

LEANDRO N. ALEM

En el Palacio Municipal y con la presencia del intendente Alberto Conocchiari, acompañado por la secretaria de Gobierno Nancy Grimaldi, el jefe de Compras Daniel Adami, el subsecretario de Obras Públicas, arquitecto Luciano Quintana y el abogado Martín Moris, se llevó a cabo la apertura de sobres del llamado a licitación para la compra de “Materiales, Mano de Obra, todo lo necesario para estabilizado granular en calles urbanas del Distrito de Leandro N. Alem”.-

Al respecto el intendente Conocchiari agradeció a los referentes su presencia y participación.

“Continuamos los pasos para esta obra, que la consideramos muy importante, que tiene repercusión distrital. Como siempre decimos, defendemos el concepto de federalismo local, de llegar a todos los pueblos con obras, en un plano de igualdad, de mayor equidad posible, así que, vamos a llegar con esta obra de consolidado, de estabilizado a las localidades de Fortín Acha, El Dorado, Colonia Alberdi y a la Avenida 25 de Mayo, en Vedia, que es una arteria que hace mucho nos demanda esta mejora en la transitabilidad”, dijo el jefe comunal.

Gratis para el vecino

Conocchiari manifestó que “siempre ponemos de manifiesto que, un rango que distingue a la obra pública, todavía, en esta gestión, y que vamos a sostener mientras podamos, es la gratuidad para el vecino. Una cosa poco común, que no tenga costo para el vecino, y que no tiene fundamentos en el facilismo que las cosas sean regaladas, no es ese el sentido, sino que, lo que el vecino ahorra en el gran esfuerzo que significaría estar varios años pagando mensualmente la contribución de mejora de una obra, que ese ahorro lo vuelque a la economía local, al giro del comercio local”.

“Creemos que es virtuoso en ese sentido, obviamente. Además de quitarle el esfuerzo que significa hoy contribuir a una obra, que de hecho, es lo normal que ocurra, pero hace años que venimos manteniendo este mismo criterio para el asfalto, para el pavimento de hormigón, para el cordón cuneta, para las cloacas”, afirmó el jefe comunal.

A este llamado se presentaron dos oferentes, la empresa Construcciones Baufeld, $ 3.186.019,75, y Marcalba con $ 3.178.107,90. Luego de complementar los pasos correspondientes se adjudicará la obra.

Alberdi

Continúan las obras en la senda peatonal ubicada junto al acceso de Juan B. Alberdi y se espera que finalice a la brevedad, para uso de todos los habitantes de la localidad.