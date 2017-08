Sobresalientes de Alem

JUEGOS B.A. 2017

Los referentes culturales del Distrito de Alem se destacaron en la Etapa Regional de los Juegos B.A.2017 disciplinas estáticas, resultando cinco finalistas para Mar del Plata, un segundo lugar y dos terceros puestos, superando a los 16 distritos presentes entre los que se encontraban Junín, 9 de Julio, Lincoln, Pehuajó, Chacabuco, Chivilcoy.

Participantes

1º Dibujo, sub 18, Facundo Gómez (Vedia).

1º Pintura, sub 18, Dévora Luna (Alberdi).

1º Poesía, sub 15, Fiana Torrilla (El Dorado).

1º Narrativa, Camila Cavaglia (Vedia).

1º Postre, adultos, Juana Carrozo (Alberdi).

2º Objeto Tridimensional, sub 15, Timoteo Luna (Alberdi).

3º Plato principal, Juliana Carrera (Alberdi).

3º Narrativa, Milagros Cura (Alberdi).

Otras Disciplinas

Dibujo, sub 15, Brenda Aran (El Dorado).

Pintura PCD, Janet Gilabert (Vedia).

Poesía, adultos, Prieto Nélida (Vedia).

Pintura, sub 15, Medina Camila (Vedia).

Pintura, adultos, Marta Nieves (Alberdi).

Plato Principal, adultos, Juana Morgan (Alberdi).