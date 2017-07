Productores participaron de un taller sobre manejo de malezas difíciles

LEANDRO N. ALEM

En la Sociedad Rural de Vedia se hizo un taller sobre el manejo de malezas difíciles de la mano de FMC Argentina.

Transcurriendo los meses post cosecha, Ingeniería Agropecuaria, con sucursales en Junín y Alberdi, comenzó a brindar una serie de talleres sobre este tema.

En él estuvieron presentes los ingenieros agrónomos Fausto Defelippo - Desarrollo FMC -, Leandro Litardo y Agustín Enecoiz, los dos últimos representado a la conocida agronomía local.

El tema tratado motivó a los productores de la zona a acercarse en muy buena cantidad, demostrando la preocupación que hoy existe sobre el manejo de malezas como Rama Negra, Yuyo colorado, Raigrás, Chloris, Eleusine, etc.

En la disertación se hizo hincapié en el origen de esta problemática tan compleja, aclarando diferencias entre los conceptos de tolerancia y resistencia, presentando mapas sobre el progreso de las malezas mencionadas a lo largo del país y a través de los años, con el objetivo de entender qué es lo que se ha descuidado en el manejo a campo para llegar a este punto de no retorno.

A partir del entendimiento de la problemática y siempre atento a las consultas de los productores, la presentación continúa visualizando las posibles soluciones, entre las cuales ya no encuentran una sola que abarque todos los problemas. Es por esto que ya no se habla de control de malezas, sino de su manejo.

Según los organizadores de los talleres, en las últimas dos décadas, el control se entendió como el método químico con el cual se lograba borrar a las malezas de los lotes y que permitía producir de manera mas simple y económica. Señalan que hoy el manejo es una tecnología que utiliza todos los métodos disponibles y compatibles con el ambiente para mantener las poblaciones de malezas en niveles por debajo de umbrales de daño económico.

Entre las herramientas de manejo se mencionan la cobertura del suelo con restos del cultivo anterior, la siembra de cultivos de cobertura, las rotaciones de cultivos y la utilización de la competencia del cultivo en detrimento de las malezas entre otras medidas.

Luego de exponer y debatir sobre estos conceptos y nuevas formas de utilizar las herramientas disponibles, la presentación se detiene para hacer foco sobre la maleza que, hoy, despierta mayor interés en los productores de la zona, el Yuyo Colorado.

El ingeniero agrónomo Fausto Defelippo, describió las alternativas viables para su manejo como proactividad, control cultural, control químico, entre los que destaca los herbicidas pre-emergentes, y el control manual o mecánico. Esto expuesto de forma muy ilustrativa, a través de fotos tomadas en ensayos y lotes de todo el país, donde se visualiza el gran impacto que tiene esta maleza en el rendimiento de los cultivos de verano.

Luego de aclarar todas las dudas y contestar las consultas de los productores,que surgen debido a su experiencia en el manejo de malezas a campo, se hizo una presentación del producto Capaz Elite (FMC) que, en síntesis, según lo expuesto por los disertantes llega como una muy buena herramienta para enfrentar esta problemática.

Capaz Elite es un herbicida pre-emergente de acción residual y amplio espectro de control de malezas (amaranthus y gramíneas resistentes). Se destaca por su control, persistencia, y su formulación que le confiere selectividad y efectividad en el control combinado de malezas de hoja ancha y hoja angosta.

Luego del taller se agasajó a los productores, compartiendo momentos de muy buena camaradería y quedando a la espera del próximo encuentro.