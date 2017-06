Comenzaron los trabajos en el acceso a Leandro N. Alem

LEANDRO N. ALEM

Luego de las distintas gestiones realizadas por la Municipalidad desde el mismo momento en que se paralizó esta obra de acceso de Alem, tal cual le había prometido el gerente general de la Concesionaria, ingeniero Federico Degani al intendente Conocchiari, la empresa adjudicataria dio inicio a esta importante obra de Seguridad Vial en la entrada al acceso de la localidad de Leandro N. Alem hasta su finalización.

Se hizo saber también que continúan las gestiones para lograr lo propio con la que corresponde a la localidad de Juan B. Alberdi ya que la misma estaría en el mismo paquete, así que se confía en que va a tener curso también.

El propio intendente Conocchiari estuvo el viernes último por la tarde presente en el lugar dialogando con el encargado.

Alberdi

También comenzaron los trabajos de pavimento de siete cuadra en Juan Bautista Alberdi y se estima que habrá más pavimento en otros sectores de la ciudad. Cristian Domizi, de Obras Públicas, al respecto brindó detalles de esta obra.

Este servicio será sin costo para el frentista. “Muy pocos municipios hacen este tipo de obras sin costo para el vecino, que desde ya están muy contentos.

“En muy poco tiempo la gente de calle Balcarce y de otro barrio se va a encontrar con el pavimento hecho. Tenemos otro proyecto como es la calle Juan B. Justo, de esta localidad de Alberdi. En este último estamos retrasados por el tema del piso, no hay piso y las napas están muy altas, para el entubado de la calle”, explicó.

“El pórtico de Alberdi está suspendido por la posible obra de ruta 7, no es municipal esta obra. En el programa está incluída una gente de la cooperativa, pero no dan respuestas. Ellos manejan los fondos de materiales, mano de obra y demás. El acceso y entrada a nuestro pueblo se haría por cuenta del Municipio”, aclaró Domizi.