Piden al Concejo la declaración de la Emergencia hídrica, económica y social

LEANDRO N. ALEM

El intendente Alberto Conocchiari se mostró muy preocupado por la situación de la comunidad en su distrito, ante lo que él considera una emergencia hídrica, económica y social.

“La situación hoy es compleja por donde se mire, a raíz del problema hídrico y de la situación económico-social que también se va generando a partir del deterioro que se va dando en determinadas variables y que afectan a la gente, y por supuesto repercuten en las ventanillas municipales, como también repercuten en el resto de la comunidad, en el comercio y demás”, explicó.

Visto tal panorama, anticipó que va a pedir al Concejo Deliberante que declare la “Emergencia económica, social y laboral”, en busca de un marco normativo a algunas otras medidas que irá promoviendo para ayudar a paliar esta crisis que, según él, en su mayor medida aún está por llegar.

“La crisis ya se vislumbra con claridad, pero se va a acentuar seguramente, y después dependerá del devenir político que se profundice en mayor medida o no. Creo que no podemos, como gobierno local, estar impasibles. Tenemos que afrontar las consecuencias aunque no las hayamos generado”, dijo.

Preservar el comercio local

Una de las medidas concretas que va a surgir de este marco normativo local, según lo expuesto es el listado de alguna norma que restrinja el ingreso de cadenas comerciales de afuera por un tiempo determinado. “Queremos preservar el comercio local”, apuntó Conocchiari.

“Esperamos contar con el acompañamiento de la oposición. Queremos evitar una competencia mucho mayor, esto es inmediato y seguramente en ese marco vamos a ir promoviendo otras medidas que también tienen que ver con esto”, anticipó.

“Estamos muy preocupados con la cuestión del empleo, a diario circula gente por la Municipalidad buscando trabajo, es una obviedad que el municipio va a articular todas las acciones posibles para intermediar entre la oferta y la demanda laboral, pero también es una realidad que la oferta se achica sensiblemente, la tendencia hoy es a sacar gente y no a tomar, y en ese marco se va agrandando día a día”, dijo el Intendente.



“Lo que viene es más de lo mismo”

En su análisis de la situación y de las medidas que podrían implementarse desde el gobierno nacional para revertirla, Conocchiari manifestó: “Hay un amplio sector que ya ha visto muy deteriorada su calidad de vida y yo creo que lo que se viene es más de lo mismo, porque no hay ninguna rectificación o medida en contrario que apunte a otra cosa”.

“Después fuera del plano local soy partidario de que hay que llevar acciones adelante del plano nacional, hay que intervenir en la cadena de valores, en la cadena de formación de precios”, opinó.

Para el Intendente, a nivel nación, “hay un estado ausente, un estado que al ser un estado empresario se reúsa a revisar la cadena de valor. Estamos hablando de lo que hacía antes la secretaría de Comercio Interior, citar a los empresarios, obligarlos a poner sus costos sobre la mesa, explicar el por qué de semejantes aumentos”.

Oportunismo

Para Conocchiari, las propuestas desde el ámbito político deben tener un compromiso y no mero oportunismo.

“Escuchamos al Frente Renovador que dice ‘queremos bajar los precios’, y uno se da cuenta del planteo que hacen: se le está diciendo a la gente lo que quiere escuchar, se está haciendo un ejercicio de oportunismo sobre esta coyuntura que empieza a ser difícil, y se propone bajar el IVA, es una medida que ya se hizo en un determinado momento y no resultó”, recordó.

“Hay que trabajar ser sensible, ingenioso para neutralizar lo más posible los efectos de este modelo de país que no está pensado para el conjunto de la sociedad”, afirmó.