Transporte escolar rural: “Si el Fondo Educativo no aparece, Provincia deberá tomar cartas en el asunto”

El Gobierno de Florentino Ameghino expresó su preocupación respecto al transporte escolar rural si el Gobierno Nacional no establece el Fondo Educativo y la Provincia no gira la partida correspondiente para continuar con el servicio.

Cabe recordar que, el Fondo de Financiamiento Educativo es un fondo correspondiente al Estado Nacional, que se establece en cada presupuesto anual y es distribuido a las Provincias para sostener los sistemas educativos provinciales. Tras recibirlo, estas asignan un porcentaje a los municipios, con afectación específica a proyectos vinculados a la educación, no pudiendo destinarse a otras cuestiones.

Al no haber presupuesto nacional ni provincial aprobado, el Municipio de Florentino Ameghino atraviesa una gran incertidumbre, ya que en caso de que el Gobierno Nacional no establezca el Fondo Educativo y que la Provincia no defina una solución con un nuevo fondo para educación, a partir del mes de abril se verá afectado el transporte escolar de los alumnos que residen en zonas rurales y deben trasladarse a distintas localidades del partido para continuar su trayectoria educativa.

“Desde el Municipio hicimos un gran esfuerzo para cubrir la diferencia de la tarifa y que el miércoles todos los alumnos del distrito puedan comenzar su ciclo lectivo, pero si la situación no cambia, no podemos extendernos más allá del 31 de marzo por una cuestión presupuestaria y de competencia”, sostuvo Alejandro Sánchez, Secretario de Gobierno de Florentino Ameghino y agregó: “Si el Fondo Educativo no aparece, Provincia deberá tomar cartas en el asunto para darle continuidad al servicio de transporte escolar rural”.

Desde hace años, dado que la tarifa abonada por la Provincia es muy insuficiente y representa menos del 40% de costo real del servicio, el Municipio ha cubierto con recursos de dicho Fondo la diferencia existente, para garantizar el acceso a clase de los alumnos del distrito.

“La educación es una prioridad para el Gobierno local y pese a que se están realizando todos los esfuerzos posibles para sostener este servicio que consideramos esencial durante el mes de marzo, si los recursos no llegan, no podremos continuar asumiendo costos que no le corresponden sin contar con los fondos necesarios”, sostuvieron desde el Municipio y aseguraron que, “independientemente de esta situación, se garantizará con recursos locales el transporte escolar de la Escuela Agraria durante todo el ciclo lectivo 2025”.

En ese sentido, remarcaron que “por los más de 100 alumnos que dependen del servicio para asistir a clase, desde el Gobierno de Florentino Ameghino haremos los esfuerzos y gestiones necesarias para que este no se interrumpa” y finalizaron: “No obstante, si para el lunes 31 de marzo de 2025, el Municipio no recibe los recursos del Fondo, este no podrá hacerse cargo de la diferencia y dependerá del Gobierno de la Provincia la continuidad del transporte escolar rural del distrito”.