Ameghino presente en la reunión regional sobre seguridad

La Municipalidad de Florentino Ameghino informó que, el pasado martes 26 de marzo, el secretario de Gobierno y Hacienda, Alejandro Sánchez, asistió a una reunión de trabajo encabezada por el Fiscal General del Departamento Judicial de Junín, Dr. Juan Manuel Mastrorilli, y el secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, Lisandro Benito, donde también participaron otros funcionarios de los municipios de Leandro N. Alem; Chacabuco; General Pinto; General Arenales; General Viamonte; Rojas; y Lincoln.

El encuentro se realizó como continuidad de las mesas de trabajo que se vienen realizando desde años anteriores y tuvo por objeto presentar un análisis de la situación de seguridad de cada uno de los distritos convocados, para compartir experiencias de trabajo, y proyectar una agenda temática para reforzar la labor coordinada en materia de seguridad entre los actores involucrados.

En este marco, el Dr. Mastrorilli resaltó la importancia de incorporar, a las futuras mesas regionales de trabajo, a legisladores e integrantes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y a partidos lindantes al Departamento Judicial de Junín. Asimismo, destacó que en la próxima reunión se contará con un temario determinado y desde allí se obtendrán conclusiones y pautas de trabajo productivas para los municipios participantes.

“La valoración de este encuentro es positiva porque esto es algo que mantenemos en el tiempo con anteriores reuniones y para mí consiste en un espacio productivo enorme en cuanto a los resultados que después se llevan a la práctica”, expresó el Dr. Mastrorilli y además agregó que “la próxima reunión será con algún temario fijado del que tendrán que salir conclusiones y, desde mi lugar, me interesa marcar determinadas pautas de trabajo para que estos espacios sean productivos, no solo de intercambio de ideas. Contamos con una concurrencia perfecta, me llevo un montón de inquietudes para trabajar en nuestro rol dentro de la Fiscalía”.

En el mismo sentido, el secretario de Seguridad de Junín, Lisandro Benito, dijo que “estos espacios son siempre muy positivos porque surgen experiencias que se comparten y que luego sirven para replicar en cada una de las localidades”. Y añadió: “Es importante también que podamos armar una agenda temática como nos propuso el fiscal general, para que podamos hacer esto de forma periódica de acá en más, con la incorporación de más actores como pueden ser legisladores, funcionarios policiales o del Ministerio de Seguridad”.