Atlético Ameghino choca con Juventud por los cuartos de final del Tridecagonal

Atlético Ameghino juega con Juventud Unida de Banderaló mañana, por la tarde, en el Manuel Becerra, en el partido de ida de los cuartos de final del Tridecagonal.

El Naranja tendrá un duro rival en frente, ya que la Juve viene de consagrase campeón del Torneo Clausura y será una piedra en el zapato por los de Ameghino. Además, los dirigidos por la dupla Pineda-Balderrin deberán hacerse fuertes de local y sacar una ventaja en Ameghino para ir a Banderaló, la semana próxima, con la tranquilidad necesaria para afrontar el duelo de vuelta.

Sin embargo, el Naranja llega con un envión anímico importante, ya que en los octavos de final dejó en el camino a su clásico rival, Sarmiento, y se transformó en uno de los candidatos al título.

Por otro lado, Atlético no podrá contar con el histórico Leonardo González, ya que se fue expulsado ante el Fortín y no será de la partida mañana.

Juventud, por su parte, no disputó los cruces de octavos de final y accedió directamente a los cuartos luego de haber ganado el Clausura.