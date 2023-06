Mittelbach anunció que será precandidato a intendente de Ameghino

El actual jefe comunal, Nahuel Mittelbach (28), confirmó que se presentará como precandidato a intendente de Florentino Ameghino por el espacio Juntos en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se llevarán a cabo el 22 de octubre.

Cabe recordar que Mittelbach, en octubre de 2020, se convirtió en el intendente más joven de la provincia de Buenos Aires tras asumir el cargo interinamente tras la licencia de Calixto Tellechea quien este año, luego de renunciar definitivamente a su cargo, dejó al joven de 28 años de edad oficialmente al frente del municipio.

“Soy candidato porque amo este lugar donde nací y me crié. Ameghino me dio todo, me dio educación, diversión, amigos, desafíos y me dio eso que llamamos mi lugar en el mundo”, dijo Mittelbach en un video publicado en redes sociales. Y agregó: “Quiero representar a cientos de ameghinenses que creen en los valores de la honestidad, el trabajo y el esfuerzo, y en todos esos valores que nos hicieron grandes como comunidad”.

En cuanto a la “grieta”, Mittelbach remarcó: “Me niego a vivir para siempre en un lugar donde la grieta tenga mucho más lugar que los puentes y estoy acá para ofrecer mis ganas, mi entusiasmo y mi esfuerzo para que, entre todos los vecinos de Ameghino, Blaquier y Porvenir, podamos hacer de este distrito un lugar mejor”.