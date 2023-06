Realizaron jornada de colecta de sangre en el Día Mundial del Donante de Sangre

Por el Día Mundial del Donante de Sangre se realizó en Florentino Ameghino una jornada de colecta de sangre, en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Felipe A. Peláez”.

Unos 25 ciudadanos ameghinenses se acercaron a donar sangre al Servicio de Hemoterapia, que llevó a cabo la colecta.

A aquellos que quieran donar sangre pueden dirigirse todos los miércoles al Hospital Municipal a partir de las 8 hs.

El 14 de junio de 2023 se celebró en todo el mundo el Día Mundial del Donante de Sangre. Designado oficialmente como evento anual por la Asamblea Mundial de la Salud en 2005, el Día constituye una oportunidad especial de festejo y agradecimiento a los donantes voluntarios de todo el mundo por la donación de su sangre; el Día se ha convertido ya en un momento particularmente propicio para adoptar medidas dirigidas a lograr el acceso universal a las transfusiones de sangre seguras.

Desde la Organización Mundial de la Salud, manifiestan que el lema de la campaña del Día Mundial del Donante de Sangre 2023, «Dona sangre, dona plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente» se centra en los pacientes que precisan apoyo transfusional de por vida y subraya el papel que todos y cada uno puede desempeñar haciendo donación del valioso regalo de su sangre o plasma. También destaca la importancia de donar de manera voluntaria sangre o plasma periódicamente para crear un suministro seguro y sostenible de sangre y productos sanguíneos que pueda estar siempre disponible, en todo el mundo, para que todos los pacientes que lo necesiten puedan recibir tratamiento oportunamente.

El acceso

Desde la OMS señalan que la necesidad de sangre es universal; el acceso a la sangre, no. La escasez de sangre es más acuciante en los países de ingresos bajos y medianos.

Todas y cada una de las donaciones de sangre o plasma son obsequios valiosos y vitales, y la donación periódica, voluntaria y no remunerada es esencial para disponer de un suministro de sangre seguro y sostenible. Disponer de un suministro seguro de sangre, basado en donaciones voluntarias y no remuneradas, es vital para todos los pacientes, y en particular lo es para los numerosos que necesitan de por vida recibir periódicamente transfusiones de sangre, por ejemplo, en el caso de afecciones tales como la anemia falciforme o la talasemia. Las donaciones de plasma voluntarias y no remuneradas también desempeñan una parte importante del apoyo proporcionado a los pacientes de una amplia gama de afecciones crónicas, como la hemofilia o las inmunodeficiencias.

Sin embargo, en muchos países, los servicios de sangre tienen problemas para poner a disposición sangre en cantidad suficiente y al mismo tiempo garantizar su calidad y seguridad. La falta de acceso a sangre y productos sanguíneos seguros, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, afecta a todos los pacientes, en particular a los que necesitan recibir transfusiones periódicamente. En muchos países, también es necesario aumentar las donaciones de plasma para que los pacientes dispongan de proteínas plasmáticas en cantidad suficiente. Una de las estrategias de la OMS es ayudar a los países de ingresos bajos y medianos del mundo a mejorar la disponibilidad y la calidad del plasma humano, en particular optimizando la utilización del plasma recuperado de las donaciones de sangre total y aumentando el acceso de los pacientes a los vitales tratamientos con proteínas plasmáticas.