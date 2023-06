Todos los ganadores de la etapa local de Juegos Bonaerenses en el Distrito

En el marco de los Juegos Bonaerenses, Etapa Local, se disputaron las disciplinas Tejo, Caminata y Taba en el Club de Amigos.

Las competencias arrojaron los siguientes resultados:

Tejo

Tejo Femenino A: Mirta Díaz, María Franza.

Tejo Femenino B: Ramona Luna, Graciela Marega

Tejo Masculino A: Daniel Bazán, Juan Fernández

Tejo Masculino B: Juan Santos, Orlando Flores

Tejo Mixto A: Miguel Cardozo, Mirta Díaz

Tejo Mixto B: Juan Santos, Graciela Marega

Intergeneracional: Dionisio Santucho, Martín Montiel

Caminata: Jorge Lacaze y Ester Ávila

Taba: José Calderón (Blaquier)

Se disputaron las disciplinas Truco, Burako y Bochas en el Centro de Jubilados.

Las competencias arrojaron los siguientes resultados:

Burako: Mirta lanzetti

Bochas: Miguel Cardozo, Orlando Bravo; Susana Caminos, Inés Luna

Truco: Juan Santos, Orlando Bravo.

Cultura

El pasado martes 6 de junio en el Centro Cultural tuvo lugar la Etapa Local de las disciplinas Culturales de Dibujo, Pintura y Fotografía, en todas sus categorías.

Pasaron a la instancia Regional los siguientes participantes:

Dibujo – PCD: 1°Joaquina Molinari.

Dibujo sub 15, 1° Sofía Hilaria Sosa Zárate.

Dibujo sub 18, 1° Jeremías Ayerdi.

Pintura sub 15, 1° Alexander Moreyra.

Pintura sub 18, 1° Ailín Anzorena.

Fotografía- PCD: 1° Vladimir Velázquez.

Fotografía- Juveniles- Unica: 1° Nahiara Jazmín Escobar.

Fotografía universitaria: 1° Yesica Gatti Garbuglia.

Deporte

Durante la primera semana del mes de junio se llevaron a cabo las competencias en las disciplinas Beach Vóley y Fútbol Tenis.

Pasaron a la etapa regional los siguientes equipos:

-Beach Vóley Masculino

Categoría sub 18: Faustino Aranda- Ezequiel Ramos Mexia.

Categoría sub 16: Radamel Hernández- Tobías Rosales.

Categoría sub 14: Benjamín Amitrano- Fermín Sánchez.

-Beach Vóley Femenino

Categoría sub 14: Ainara Lettieri- Adolfina Sinegub.

Categoría sub 16: Ariana Urquiza- Paola Haugh.

Categoría sub 18: Agustina Salacler- Pilar Ragazzoli.

-Fútbol Tenis Femenino

Categoría sub 15: Evelyn Dupuy- Paola Haugh.

Categoría sub 18: Paola Haugh- Ariana Urquiza.

-Fútbol Tenis Masculino

Categoría sub 15: Timoteo Burset Lahitte- Valentino Santos.

Categoría sub 18: Valentino Mariani- Juan Segundo Eliceche.

Escuelas

Pasaron a la etapa regional los siguientes equipos de escolares:

-Futbol Femenino

Categoría sub 14:

Escuela Secundaria N°2 de Blaquier: Abigail Rotela, Abigail Quiroz, Sabrina Simontacchi, Maia Sabella, Josefina Clavel Ottonelli, Paula González, Martina Nieves, Paloma Espinosa, Mía Figueroa.

Categoría sub 16:

Escuela Técnica N°1:Briana Soria, Luisina Giachino, Brisa Deglise, Ingrid Jampi, Cinthia Haugh, Agostina Varela, Jana Gutiérrez, Ariana Urquiza, Evelyn Dupuy, Paola Haugh, Luzuriaga Florencia, Xiomara García.

-Futsal Masculino

Categoría sub 14:

Escuela Secundaria N°3: Thiago Hernández, Benjamín Garnica, Simón Veliz, Tomás Veras

Álvaro Nessi, Felipe Agüero, Felipe González Parra, Jonás Maderna, Valentín Leva, Felipe Sosa.

Categoría sub 16:

Colegio Mariano Moreno: Juan Ponce, Valentino Santos, Timoteo Burset Lahitte, Aureliano García, Benjamín Fernández, Federico Ruiz, Joaquín Jaca, Lautaro Chora, Alexandro Rodríguez, Bautista Ponce, Juan Llano.

Categoría sub 18:

Escuela Secundaria N°3: Nicolás Caseda, Tomás Aguilera, Thiago Novoa, Benjamín Aguilera, Tobías Ojeda Torres, Lucas Reynoso, José Ignacio Puertas, Aaron Roldán, Tomás Rodríguez Contreras.