Ameghino: realizarán la “Fiesta de todos los santos”

Este sábado 29 de octubre, desde las 18 horas, se celebrará la “Fiesta de todos los santos”, en la Parroquia Inmaculada Concepción de Florentino Ameghino. En la misma se dialogará acerca de “los valores cristianos indispensables para dar respuesta hoy día” entre otros temas.

En este marco, desde la Iglesia Católica expresaron que “todos estamos llamados a ser santos, Dios nos quiere santos, y para eso nos dio el don de la Fé, ese fue su regalo cuando nos bautizaron, y todos los que estamos bautizados tenemos que ser santos, pero también tenemos que querer serlo. El don de la Fé es más grande que todas las propuestas que el mundo ofrece, como ‘Halloween’, que deriva de ‘All hallows eve’, expresión del inglés antiguo que significa ‘víspera de todos los santos’, ya que se refiere a la noche del 31 de octubre. Sin embargo, la antigua costumbre anglosajona le ha robado su estricto sentido religioso para celebrar en su lugar la noche del terror, de las brujas, de los fantasmas y de la muerte”.

Y en la misma línea agregaron: “por eso lo importante es renovar la fe bautismal. Santo no es el que no se equivoca, el que no tiene pecado, sino que, santo es el que habiendo caído en el pecado no lo quiere, se arrepiente y se deja abrazar por el amor misericordioso de Dios padre”.