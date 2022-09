Nahuel Mittelbach, el intendente más joven de la provincia

El intendente radical de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea anunció, días atrás, su retiro anticipado de la política “por cuestiones de salud” y dejará, a partir del próximo 3 de octubre, la intendencia en manos de Nahuel Mittelbach.

Mittelbach es abogado, concejal y militante de la Juventud Radical. Con tan solo 28 años, en los próximos días, se convertirá en el intendente más joven de la provincia de Buenos Aires.

El pasado jueves, Tellechea anunció que se tomará una licencia “por cuestiones de salud”, por lo que estará ausente por tres meses, tiempo que dedicará para atender su problema personal y también para acompañar la transición del interino Mittelbach, quien luego completará el mandato hasta finalizarlo.

“No tengo nada grave, estoy bien y tranquilo. Pero he notado algunas cosas que no me dejan ejercer la función al 100%”, remarcó el Tellechea en un comunicado oficial emitido por Facebook.

Además, el jefe comunal de Ameghino hizo un balance de su gestión y valoró en particular algunas medidas, como la jerarquización del sistema de salud, la inversión en infraestructura hospitalaria, la puesta en marcha de un nuevo geriátrico y la construcción del primer Centro de Día para personas con discapacidad.

“Estoy agradecido a todos los ameghinenses que me han acompañado, y a los que no me han acompañado pero han sabido comprender, uno trató de ser lo más derecho y transparente posible. Y agradecer muy especialmente a todo el gabinete y colaboradores por lo que hicimos en estos 7 años”, dijo a modo de despedida Tellechea.

Por último, Calixto destacó que Nahuel “tiene unos valores tremendos y muchas ganas de trabajar. Me voy tranquilo, porque el 100% que no tengo actualmente; él lo supera ampliamente, y vamos a quedar en muy buenas manos en esto que queda de gestión”, remarcó.