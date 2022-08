El domingo próximo, 28 de agosto, será el Torneo de Ajedrez “Ameghino Prix” organizado por la Dirección de Deportes del municipio.

Será desde las 10.30, en el Centro de Jubilados.

Habrá premios del 1° a 3° por categoría y mejor dama, y diplomas para todos los participantes.

Las categorías son: sub 8, sub 10, sub 12, sub 18 y Mayores.

El valor de la inscripción es de 200 pesos. Los interesados pueden acercarse a la Dirección de Deportes de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16 a 20.