El próximo domingo 28 de agosto, a las 10:30 horas, en el Centro de Jubilados de Florentino Ameghino, se llevará a cabo un torneo de ajedrez donde podrán participar las categorías Sub 8; Sub 10; Sub 12; Sub 15; Sub 18 y Mayores.

A los ganadores se les entregará un diploma y la inscripción tiene un valor de $200. Para más información podés acercarte a la dirección de Deportes del municipio de lunes a viernes de 7 a 13 horas y de 16 a 20 horas.