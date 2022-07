Polémica en Ameghino por la tala de árboles

En las últimas horas, vecinos de Florentino Ameghino mostraron su enojo y descontento en las redes sociales por la tala de eucaliptos que el municipio realiza en el marco de un proyecto que aún no fue informado a la comunidad.

Según fuentes del municipio consultadas por este medio, el objetivo de la tala es la parquización que se realizará a futuro en ese lugar, ya que los árboles presentan “un peligro para los vecinos”. Además, afirmaron que se realizó un informe ambiental -que aún no fue dado a conocer- y volverán a plantar árboles que sean nativos de la zona, explicaron.

“Es vergonzoso lo que están haciendo con los eucaliptos de las vías; pasé gran parte de mí infancia trepado a ellos con mis primos y amigos -tengo 44 años y ellos ya eran gigantes-, no puedo imaginar quienes, y el nivel de ignorancia mediante el que llegaron a tomar esta decisión, he vivido días muy felices al reparo y cobijo de esos árboles, hoy me toca sufrirlos culpa de un puñado de brutos”, reza una de las publicaciones de un vecino en Facebook.