Tellechea comparó a Alberto Fernández con un animal herido

El intendente de Florentino Ameghino y, veterinario de profesión, Calixto Tellechea comparó al presidente de la Nación, Alberto Fernández, con un perro lastimado que, al llegar a la veterinaria, a pesar de que lo van a curar, quiere morder al veterinario. “Primero tira mordiscos, putea, te degrada y después te pide ‘acompáñame en esto''', aseguró.

En una entrevista que brindó el jefe comunal al medio colega, Distrito Interior de General Villegas, Tellechea hizo mención al gobierno nacional y, en particular, al presidente de la Nación, Alberto Fernández: “nosotros como radicales, al gobierno, hay que darle una mano, hay que apuntalarlo para que llegue sano y salvo dentro de dos años y entregue la banda como corresponde y no petardearlo desde ahora para desgastarlo y no dejarlo gobernar; yo esa la tengo clara”.

Y en la misma línea agregó: “me hacía acordar a algunos perros de la veterinaria que vienen lastimados y te quieren morder a toda costa y vos lo tenes que curar igual; Fernández es parecido, primero tira mordiscos, putea, te degrada y despues te pide ‘acompáñame en esto’; pero bueno, lo trataremos así, lo vamos a curar, lo vamos a apuntalar y ayudarlo para que llegue al fin del mandato”, afirmó el intendente.