Simonetti: “Estamos mejor preparados que cuando comenzó la pandemia”

La directora de Salud del municipio de Florentino Ameghino, Maria Amalia Simonetti accedió a una entrevista con Democracia y mostró preocupación por la suba de casos de Covid-19 en la localidad. Se le preguntó sobre los casos positivos, los testeos masivos, la preparación del hospital para "encarar" la tercera ola y confirmó que se enviaron muestras de pacientes para analizar sobre la posibilidad de alguna variante de Covid-19 en la localidad.

-El 30 de diciembre el Distrito de Florentino Ameghino computó 22 casos positivos de Covid-19 y comenzaron a crecer los casos, ¿qué análisis hacen desde el municipio?

-De esos veintidós casos, dieciocho son de Ameghino y cuatro de la localidad de Blaquier, son chicos que habían regresado de su viaje de egresados de la provincia de Córdoba. En Ameghino hay personas que habían viajado a esa provincia y otros que vinieron de Buenos Aires. Por suerte, nosotros ya habíamos implementado medidas, aconsejando a la gente que, al retornar de un viaje de estas zonas de alta circulación, preferentemente, hicieran un aislamiento en sus domicilios por cuarenta y ocho horas y luego se hisopen. Esto nos permitió detectar un número importante de asintomáticos ya que, el cuarenta por ciento de los casos de coronavirus son asintomáticos o tienen síntomas leves.

-¿Cómo está preparado el hospital municipal ante un posible rebrote?

-En este momento contamos con treinta y tres camas; y tenemos tres camas de una sala de cuidados críticos con tres respiradores. Estamos con la obra de oxígeno central que se terminará en unos meses; y estamos obviamente mejor preparados que cuando comenzó la pandemia porque se han hecho distintas capacitaciones entre el personal; participamos del ensayo de la fase final del suero equino hiperinmune que lo usamos bastante; hacemos un seguimiento de los positivos, es muy destacable la labor del equipo de rastreo, es muy dedicado, muy capaz. Ellos se comunican todos los días con los enfermos y al quinto día hacemos una revisión clínica de todos los casos para evaluar si alguno está comenzando a desarrollar neumonía, porque se ha comprobado que cuanto más precoz se ataquen los casos de neumonía, mejor es la evolución del caso.

-En cuanto a los testeos, ¿tienen planificado hacer alguna campaña para encontrar casos positivos?

-Desde el ministerio de Salud se indica que se testeen solo a sintomáticos, nosotros testeamos asintomáticos también. Nuestra limitante mayor, cuando hacemos una tarea de salud pública, no es el espacio físico donde se realice la actividad, sino que es el recurso humano. Ameghino siendo una ciudad chica, es mucho más práctico que el centro de testeo funcione en el hospital. Esto evita que no falte personal en el hospital y no tengan que trasladarse, porque no se justifica. Nosotros tenemos otro centro de testeo en el 'Centro Integrador Comunitario' y tenemos una enfermera que hace testeos ambulantes. Igualmente se evalúa, si en algún momento hay algún brote importante en un barrio, lo haremos. Yo creo que la clave es el control, el testeo, rastreo y aislamiento.

-¿Han enviado muestras para saber si hay alguna variante de coronavirus en Ameghino?

-Sí, enviamos pero aún no tenemos el resultado.

-¿Qué consejos le da a los habitantes de Ameghino en cuanto a la prevención contra el Covid-19?

-El que no se haya vacunado que se vacune, y la persona que venga de afuera de algún viaje o de vacaciones, le pedimos que haga un aislamiento, si sus obligaciones laborales lo permiten, de cuarenta y ocho horas, y luego que se realice un hisopado. El uso de barbijo, lavado de manos, el distanciamiento social y no asistir a eventos masivos es fundamental para combatir estas nuevas variantes.

-En cuanto a los eventos masivos como el Festival del Pueblo, ¿hay alguna definición?

-Eso se está analizando, hasta hace diez días no teníamos casos. Todo va a depender de cómo evolucione esta ola. Es muy prematuro dar una opinión al respecto.