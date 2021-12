Blaquier celebró su 116° aniversario

La localidad de Blaquier celebró el 116° aniversario de su fundación con una gran celebración durante el fin de semana. El sábado debieron suspender la presentación de los espectáculos por las condiciones climáticas y el domingo por la mañana se realizó el acto protocolar en la Escuela Primaria N° 2 con la presencia de autoridades del ejecutivo municipal, docentes, alumnos y vecinos de la comunidad.

Por la tarde, con un clima festivo los vecinos de Blaquier pudieron disfrutar de diversos espectáculos musicales en la plaza principal donde se presentaron los grupos musicales “Viajeros”; “Torialma”; “Por Tres''; “Anita Bottega” y culminó la noche a puro cuarteto cordobés de la mano de “Sabor”.

El intendente de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, no pudo asistir al festejo en la localidad e hizo llegar el saludo a los vecinos mediante un video publicado en las redes sociales: “lamentablemente no voy estar este fin de semana así que no voy a poder festejar junto a ustedes el aniversario pero siempre los llevo en el corazón así que voy a estar presente a la distancia, un abrazo enorme nos vemos en cualquier momento”, expresó el jefe comunal.