Ameghino: una docente viajaba a dar clases y se le incendió el auto

Cerca de las 13 horas, una docente de 46 años oriunda de Florentino Ameghino se dirigía hacia la localidad de Blaquier por la Ruta 66 a dar clases, por causas que aún no se establecieron, se produjo un incendio en el vehículo Mercedes Benz en el que viajaba a la altura del establecimiento agropecuario "La Mirta".

La mujer, circulaba en un auto Mercedes Benz Clase A 160, el mismo quedó sobre la banquina y las llamas lo consumieron por completo, algunos automovilistas que circulaban por la Ruta 66 se detuvieron para asistir con matafuegos pero, el fuego era voraz y no pudieron hacer nada al respecto. Al lugar llegó una dotación de bomberos y personal de la policía de Blaquier para cortar el tránsito. La mujer no sufrió heridas y no hubo que lamentar víctimas fatales en el hecho.

Video: gentileza La Brujula Web