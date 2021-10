El intendente Tellechea destacó las obras públicas que se están haciendo en el Distrito

Durante la conferencia de ayer, a través de Facebook, el intendente Calixto Tellechea hizo referencia a todas las obras públicas que se están haciendo en el distrito.

En principio cabe mencionar la extensión de la Ciclovía de la avenida San Martín.

Se trata de una obra que va a vincular escuelas y clubes, con circulación más segura y eficiente.

La obra prevé la intervención del boulevard, con bicisendas, mejora y reforestación del espacio verde con nuevo arbolado y la reubicación de las palmeras en el parque municipal.

La misma tiene un monto de $2.200.000 y se realiza con mano de obra municipal.

En Porvenir, continúa avanzando la obra de regulación de excedentes hídricos.

Esta obra es realizada con mano de obra municipal, tiene una inversión de $5.000.000 y permitirá regular el agua que ingresa a la localidad a través del camino que conecta Porvenir con la localidad de Roberts.

El jefe comunal mencionó la obra de cordón cuneta en el barrio Procrear y también que se erigirán plazas nuevas en los barrios, como el Federal, pero se mostró alarmado por lo que calificó “vandalismo desmesurado”, que destrozó juegos en las plazas, como así también pisos dañados y bomba para riego quemada. Señaló que los autores eran “inadaptados”, que “no les importa otra cosa que hacer daño”.



Tellechea se refirió incluso a los daños en el alumbrado led, por lo cual pidió el compromiso de los vecinos para proteger los elementos, más allá de que se vayan a colocar más cámaras de seguridad por parte del Municipio.

Entre los programas que mencionó el intendente municipal está el Ameghino Emprede, a través de acompañamiento con créditos, incluso con el Provincia Microcréditos (Banco Provincia), por el cual ya se han gestionado más de 20.

Al respecto, Gabriela Alietti, directora de Producción y Medio Ambiente, aludió al programa municipal Ameghino Emprende, primera edición.

“Esperemos que año tras año el programa crezca y proporcione trabajo genuino, a emprendedores que estén por iniciar un proyecto o que ya lo tengan en marcha”, dijo, proporcionando un voto de confianza a aquellos que lo inician.

Apuntó que dichos créditos eran para personas mayores de 18 años, residentes en el distrito de Ameghino cuyos ingresos no superaran 3 salarios mínimos y móviles, y que no pudieran acceder a créditos bancarios.

Se presentaron 120 solicitudes, tras cumplir los pasos de rigor y, luego de algunos desistimientos por parte de los vecinos, hay 35 titulares de créditos y 8 postulantes, estos últimos también podrán solicitar las herramientas, se les dijo desde el Municipio.

Forestación

Uno de los logros aludidos por los funcionarios municipales es la plantación de 300 ejemplares de árboles en Ameghino, Blaquier y Porvenir, durante el 2021.

Destacaron las propiedades de los árboles al atrapar las partículas contaminantes y regular la temperatura, entre muchas otras propiedades naturales.

En definitiva, se plantaron fresnos, lapachos, acacias y la mayoría están en los barrios, plazas, bicisenda de avenida San Martín y se evalúa forestar el sector cercano al cruce de Ruta 33, donde va mucha gente los fines de semana.

El riego de los árboles cuando no llueve por mucho tiempo también fue encargado a los vecinos, para ayudar a que crezcan en condiciones.

Se destacó la labor en el Vivero municipal, Taller Protegido, Escuela Agraria, para ayudar en esta labor principal para mejorar el medio ambiente.

Servicios

El intendente Calixto Tellechea se mostró muy preocupado por los cortes de servicios de luz y gas a vecinos que acumularon deudas durante la pandemia y ahora no pueden pagarlos.

Esto es porque el Gobierno nacional prohibió los cortes de los servicios de luz, gas y televisión cuando estaban vigentes las restricciones, pero actualmente levantaron dichas prohibiciones y las compañías directamente cortan los servicios impagos.

“Hay cortes masivos de servicios, principalmente de gas, ya que los planes de pago a Camuzzi tienen tasa de interés muy alto”, afirmó el Intendente.

“Es lamentable que el Gobierno nacional no haya previsto esta situación. Gasta miles de millones de pesos para la campaña electoral, pero no se ocupa de lo importante que son los servicios. La situación es dramática en muchos hogares cuando le cortan el servicio”, manifestó.

Acoso

Yesica Pizzi, secretaria de Desarrollo Social, presente en la conferencia de prensa, se refirió al tema de Acoso a través de las redes sociales, que es abordado en las escuelas, para que los jóvenes y adultos sepan cómo actuar y estén atentos a determinadas situaciones.

En el tema Violencia de Género, cabe destacar que el 19 de octubre se llevó a cabo una reunión con secretarios de Desarrollo Social de la Región y equipos interdisciplinarios de Áreas de Género, Violencia y Diversidad.

La misma fue encabezada por la secretaria del Desarrollo Social del Municipio Yesica Pizzi, contó con la presencia del intendente municipal Tellechea y representantes de los distritos de: Gral. Arenales, Gral. Villegas, América, Los Toldos, Lincoln, Junín y Ameghino.