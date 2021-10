Tellechea confirmó la vuelta del Festival del Pueblo

En la mañana de ayer, el intendente de Florentino Ameghino Calixto Tellechea, encabezó una conferencia de prensa, como es habitual los sábados por la mañana, y dio detalles sobre el regreso de la fiesta mayor que realiza Ameghino una vez al año, en el mes de febrero “cuando la patria renace”.

En cuanto al festival del pueblo, el Tellechea dijo: “quiero mencionar una linda noticia que venimos trabajando ya hace un tiempo y es que estamos preparando para el año próximo el festival del pueblo, después de un año que cortó con un tradición arraigada para todos los ameghinenses, hoy queremos compartir que en el 2022, si las condiciones sanitarias no cambian, vamos a poder disfrutar nuevamente de nuestro festival”. En la misma línea dijo que: “seguramente se hará con algunas particularidades, porque en la situación que se va a dar, va a ser muy especial, pero ya estamos trabajando para que todos podamos disfrutar de la mejor manera uno de los eventos más lindos que tenemos” declaró.

Por otra parte, el intendente dio detalles sobre la situación epidemiológica en la localidad, en cuanto a esto, dio recomendaciones sobre los cuidados que hay que tener por el Covid-19 e instó a no dejar de cuidarse: “en Ameghino hace varias semanas que estamos sin casos positivos de Covid, lo que nos genera cierta tranquilidad para desarrollar nuestras actividades; en los últimos días hemos visto cómo en algunas ciudades de la zona comenzaron a haber brotes del virus y se estima que, en algunos casos, podría tratarse de la variante Delta; esta situación no debe asustarnos pero sí, hacernos reflexionar y entender que la pandemia todavía no pasó”, afirmó Tellechea.

En cuanto a la situación económica en la localidad, el intendente de Ameghino dijo: “sabemos que todo este tiempo, no solo se vieron afectadas nuestra integridad física y psíquica, nuestras actividades sociales y nuestra vida social en general; uno de los factores más preocupantes actualmente es la cuestión económica y laboral; nuestra prioridad máxima está puesta en acompañarlos a todos para poder sobrellevar esta etapa; venimos trabajando desde el principio desde el área de desarrollo social acompañando a todas las familias que necesitan asistencia del Estado para seguir adelante y desde el área de producción con programas para la reactivación económica como lo es ‘Ameghino emprende’ un programa financiado cien por ciento por el municipio”, remarcó.

Festival del Pueblo

El Festival del Pueblo nació como una fiesta popular de la localidad de Ameghino y como una oportunidad para que los habitantes se reúnen en un punto en común. A través de los años se han realizado grandes serenatas, talleres, ferias artesanales y espectáculos musicales. Es un festejo familiar que ya es parte del folclore del pueblo que se realiza anualmente en el predio del ferrocarril “Ferro Expreso Pampeano”, a la vera de la calle 1 y acceso a Florentino Ameghino.