Pablo Castelli: “queremos lograr que el comercio se sienta apoyado de la mejor manera”

En diálogo con Democracia, el presidente de la Cámara de Comercio de Florentino Ameghino, Pablo Castelli, quien asumió el cargo en marzo de 2021, se refirió a la situación actual que vive la producción local, la articulación con el municipio y las dificultades que atraviesa el sector, ente otros temas.

En cuanto a la situción del comercio y la pandemia, Pablo Castelli dijo: “fue complicado al principio, porque hubo una restricción total como pasó en todos lados; influye mucho la parte económica, la gente cuida mucho el dinero. Los que no se pudieron normalizar en su momento y ahora si, son los gastronómicos, los clubes, las casas de indumentaria y calzado; con esto de estar encerrados se ha consumido muy poco, porque la gente no salía y más en los pueblos, que se arreglan con lo que tienen a mano; igualmente, hoy la situación está muy complicada, los impuestos nunca se dejaron de pagar, el monotributo y los ingresos brutos tampoco; la desesperación de no tener caja, tener que vivir y pagar impuestos se ha dificultado mucho, pero sigue bajo porque los sueldos no han aumento y la prioridad de la gente es alimentarse”.

Con respecto a la articulación entre la Cámara de Comercio y el municipio afirmó: “estamos trabajando a la par con la parte de producción, el año pasado se han hecho premios a la mejor vidriera de los locales, sorteos de navidad, fin de año y reyes; ahora hicimos para el día del niño nuevamente; con producción estamos trabajando a la par".

En cuanto a la situción de la cámara remarcó: "la dificultad que tenemos, es que la gente no sabe que tienen un ente que los puede ayudar; la Cámara de Comercio trabaja por y para el comercio; pero los negocios todavía no saben que si tienen una problemática, van a la cámara y le vamos a dar una mano, todavía falta esa llegada; estos dos años que tenemos por delante, lo que queremos lograr es que, el comercio se sienta apoyado de la mejor manera, que sepa que la cámara está para eso".

Con respecto a las expectativas a futuro sobre la situación comercial actual dijo: “deseo que la situación a futuro mejore; si uno se pone realista va a estar muy complicada, en pueblos como Ameghino, las salidas laborales son el comercio o el campo, no tenemos muchas salidas laborales; creo que nos va a costar, pero la ilusión es lo último que se pierde, el comercio es lo que más gente toma para trabajar; pero en el nucleamiento que tenemos todas las cámaras de la cuarta sección, están muy preocupados” finalizó.