Testeo de Covid-19 para personal electoral

La municipalidad de Florentino Ameghino junto con la Dirección de Salud implementará un operativo especial de testeos para que todas las autoridades de mesa, fiscales partidarios, delegados de la Justicia Electoral y miembros del Comando General Electoral que desarrollarán sus tareas en el interior de los establecimientos de votación puedan realizarse el test de Covid-19 en las 24 horas previas al día de la elección.

Este se realizará hoy, a partir de las 10 horas en el CIC .

Para aquellos que van a cumplir alguna de estas tareas el día de la elección, confirmar inscribiéndose llamando al 3388672038 para una mejor organización.

Cuidados

¿Qué cuidados se debe tener el día de la elección para disminuir el riesgo de contagio?

Durante toda la jornada electoral, no olvider tener en cuenta lo siguiente:

• Mantener la distancia con los demás durante todo el proceso electoral y evitar el contacto físico con las personas.

• Prestar atención a los carteles de señalización para circular dentro del local de votación. Es posible que el local cuente con una puerta diferenciada de entrada y salida.

• Respetar en todo momento las indicaciones del Facilitador Sanitario.

• Evitar permanecer dentro del establecimiento más tiempo del que sea necesario para votar, para evitar la aglomeración de personas.

• Dentro del local de votación, usar el tapabocas en todo momento, cuidando tapar nariz, boca y mentón. Se puede consultar recomendaciones para el uso del tapabocas.

• Lavarse las manos con agua y jabón o usá alcohol en gel con periodicidad, sobre todo antes y después de votar. Evitar llevarse las manos a la cara.

• Al toser y estornudar, cubrirse la boca y nariz con el pliegue del codo para evitar esparcir las partículas de saliva al resto del ambiente.

• Al momento de emitir el voto, tener en cuenta las siguientes pautas:

• Apoyar el documento de identidad en la bandeja plástica que señale la autoridad de mesa. No debe entregarlo en mano para reducir el contacto.

• Antes de ingresar al cuarto oscuro, recordar higienizar tus manos con una solución sanitizante.

• Evitar cerrar el sobre con saliva. Se puede cerrar introduciendo la solapa del sobre en su interior para que contenga las boletas hasta el momento del escrutinio.

• Recordar llevar el propio bolígrafo para firmar el padrón cuando lo requiera la autoridad de mesa. Si no se cuenta con uno, la autoridad de mesa proveerá uno previamente sanitizado.