Agustín Tellechea: "a mí no me eligió mi viejo me eligió la gente"

El precandidato a Concejal por el partido Juntos de Florentino Ameghino, Agustín Tellechea, dialogó con Democracia y se refirió a la política local, la campaña y lista que competirá en las PASO el próximo domingo.

-¿Por qué elegiste la política?

-Vengo trabajando hace años, desde muy chico que lo mamé de familia; el otro día en un discurso me acordaba cuando mi viejo andaba de campaña, yo tenía tenía cinco o seis años y dormíamos en las distintas sedes del comité radicales en Ameghino, toda la vida mamando la política desde muy chico siempre me gustó ayudar a los que más necesitan, siempre estuve colaborando con distintas instituciones, participe firmemente en el Centro Empleado de Comercio y en el Club Atlético Ameghino, hicimos la campaña de 1999 con Calixto, que perdió por poquitos votos, después tuvimos un impasse y de 2015 que llegó a la intendencia vengo laburando desde afuera dándole una mano en todo lo que necesita, siempre estuve muy cerca la gestión y ayudando como lo había hecho siempre.

-En cuanto a tu papá: ¿te pesa ser el hijo del intendente?

-No para nada, yo soy hijo de Calixto, siempre se separar y siempre supimos separarlo qué es el intendente de lo que hago yo con mi trabajo y aparte algo muy importante, a mí no me eligió mi viejo para que yo de este paso importante a participar de lleno en la política como precandidato a Concejal por Juntos; a mí me eligió la gente, me eligió la comisión del comité de mi partido y por eso estoy acá poniéndole el pecho a las balas.

-¿Cómo es el recibimiento de la gente?

-Si bien tengo muchas campañas encima y siempre trabajando de la misma manera porque soy un convencido de que hay que estar cerca de la gente, siempre me recibió muy bien en las casas y en esta campaña particular, siempre que lo hablo me emociono porque siento un cariño muy grande de la gente hacia mí, hacia el equipo y estamos teniendo una recepción muy linda charlas muy fluidas y escuchando la problemática que tiene la gente, estamos en un momento económico complicado un año y medio de pandemia, el presidente y el Gobierno Nacional prácticamente no tienen respuestas y esa es una de las preocupaciones grandes que tiene la gente.

-En cuanto a las propuestas ¿cuáles son las más importantes?

-Propuestas hay muchas, nosotros siempre vamos a seguir trabajando en el camino de nuestros valores, es un grupo qué está convencido que hay que trabajar y proyectar en el camino de nuestro valores, la humildad, la honestidad, la transparencia, de la libertad que eso aca en Ameghino a partir del 2015, de dio un cambio importante y se está notando, después proyectos y cosas para mejorar el muchas y estamos trabajando para eso.

-¿Qué tienen para aportar a la ciudad de Ameghino?

-Nosotros desde 2015, si bien se han hecho muchas cosas, esta lista en lista particular qué me ha tocado encabezar, tenemos todos los factores que necesitamos, tenemos juventud, nuevas ideas, nuevos proyectos, muchas ganas, tenemos corazón que eso es importante, porque la hora de hablar con las familias y de hablar con la gente hay que ponerse en el lugar del otro saber entender saber ser autocríticos y eso es fundamental para llevar proyectos adelante.

-La oposición quiere un debate: ¿estarías dispuesto?

-Esos son manotazos de ahogado que hace la oposición cuando se ve que está perdiendo una elección, yo no puedo hacer un debate con una persona que de un día para otro me dejó de saludar cinco años, no tendría ningún problema igual, pero creo que no es necesario, voy a seguir trabajando humildemente como lo he hecho hasta ahora.