Hugo Bas: “el presupuesto sanitario debería haber sido superior por la pandemia”

El precandidato a Concejal por el Frente de Todos de Florentino Ameghino, Hugo Bas, dialogó con Democracia y contó por qué tomo la desición de sumarse a la política, las propuestas de su lista de cara a las elecciones del domingo y criticó la gestión municipal.

-De la comunicación a la política: ¿por qué?

-Desde siempre me gustó, soy un apasionado de la política, así como me apasiona la radio me apasiona la política, yo digo que tengo tres pasiones, política, radio y el ciclismo que es lo que practiqué siempre; la radio me mantuvo siempre muy cerca de la política, me permitió aprender mucho, la seguía desde cerca; 34 años hace que hago radio, son 34 años que voy paralelo a la actividad política. Esa posibilidad sumado a lo que me gusta, a la pasión que le tengo, me ha dado ciertas posibilidades y quizás, aunque no deba decirlo, capacidades para poder ejercerla, en esta etapa de la vida donde uno se va permitiendo ciertas cosas y gustos, me pareció que era el momento porque siempre me gustó practicarla, decidí hacerlo y además en un lugar privilegiado que me han dado el espacio del Frente De Todos al que agradezco infinitamente porque me pusieron en un lugar privilegiado, en cabeza de lista.



-Están recorriendo los pueblos y su gente: ¿cómo los reciben?

-Muy bien, nos hemos abocado en grupo a escuchar, hacer escuchar la propuesta, destinamos a cada persona, familia y a cada hogar que visitamos, el tiempo que verdaderamente ellos nos demandan, no solo contando nuestras propuestas sino que además nos gusta escuchar a la gente porque para poder trabajar en política y que desde cada proyecto, cada acción que uno genera desde el lugar de la función pública donde uno se ubica y la gente lo pone, necesita hacerlo primero con un diagnóstico para que, lo que uno elabora este relacionado con las verdaderas realidades y necesidades que tiene cada sector, no solamente la gente como vecino y sino también el comerciante, industrial, el pequeño y mediano empresario, así como vamos puerta a puerta con todos los vecinos, también fuimos puerta a puerta con cada comercio, con cada industria y conociendo las realidades de todos y nuestros proyectos están basados justamente en el diagnóstico que nos han dado en esas recorridas.

-¿Cuáles son las propuestas que tienen para Ameghino?

-Las más importantes tienen que ver con las necesidades básicas que tiene cualquier persona, institución o empresa cuando hablamos de necesidades básicas tenemos que hablar, en principio de salud, en un año tan especial, justamente en un municipio donde a viceversa de lo que ocurrido en el país y en el mundo, en Ameghino, lo que se utilizó del presupuesto en materia sanitaria, materia de salud, fue menor al de otros años cuando debería haber sido muy superior porque la pandemia así lo exigía. Un hospital con muchas carencias y necesidades e incluso con una terapia intensiva que siempre se prometió y nunca se usó, a pesar de la intervención de nuestros referentes del espacio del Frente de Todos que pusieron a disposición respiradores artificiales; seguimos todavía sin una terapia intensiva, teniendo en cuenta las necesidades; la educación es un eje central en cualquier lugar del mundo y lo será siempre, también es un sector muy abandonado, Florentino Ameghino cerró el centro de estudiantes que albergaba entre veinte y treinta estudiantes en La Plata y hoy desde Buenos Aires o La Plata solamente estudian aquellos que sus padres tienen el poder adquisitivo para que pueden estudiar, porque no cuentan con fondos ni apoyo del Estado municipal; teniendo en cuenta que hay un fondo educativo de 48 millones de pesos, faltan incluso, necesidades importantes a cubrir como el traslado de aquellos estudiantes que de Blaquier quieren venir a realizar el terciario, que en un principio se lo habían negado; no hay un remís que los traslade porque del Consejo Escolar no hace lo necesario para que eso ocurra, entonces en materia de educación hay muchísimo por hacer; que justamente lo contemplan nuestros proyectos con candidatos que saben lo que dicen y principalmente saben lo que quieren; y tenemos una tercera necesidad urgente que tiene que ver con el trabajo que no hay, que no generan porque al no haber obra pública no hay un ofrecimiento laboral para la gente de Ameghino. Sabemos todos que la obra pública no solo deja el beneficio de la obra en sí; también genera mano de obra a quiénes construyen; con ciertas condiciones para los que participan de la licitación, no solo que se tome mano de obra local, sino que además, compren los materiales en el mercado local y que genere un círculo virtuoso que permite que la economía se vea totalmente favorecida; salud, educación y trabajo son los ejes de nuestra campaña.

-En cuanto a la sociedad: ¿hay apatía sobre la política?¿qué le dirías a los que no quiere ir a votar?

-Que vuelvan a creer en la política, entiendo que tengan apatía, porque cómo no va a tener apatía, un joven que no se puede ir a estudiar porque lamentablemente sus papás no le pueden pagar el estudio, porque no hay apoyo del Estado municipal y no cuenta con el dinero para alquilar un departamento, pagar las expensas y se quedan en su pueblo; yo entiendo esa apatía, pero también invito a que aprovechen el democrático momento, el derecho que nos toca como ciudadanos cada dos años a la hora de votar que contempla nuestra opción, que le quiere devolver la dignidad del trabajo; la política es necesaria, lo que tiene que distinguir la gente es quienes desde la política quieren hacer el bien y quiénes desde la política generan beneficios individuales, personales y partidarios pero no lo hacen pensando en el común de la gente.