Calixto Tellechea: “nosotros vamos con Manes pero no tenemos nada contra Santilli"

En diálogo con Democracia, el intendente de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, se refirió a la campaña, a su gestión, la unidad de la UCR local y contó cómo es su relación con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, entre otros temas.



-¿Cómo ve la campaña?

-La veo muy tranquila, en el plano local ni el PJ ni nosotros tenemos una interna a dirimir en las PASO, los dos vamos con lista única, nosotros tenemos la diferencia a la parte Provincial, tenemos un frente con el PRO con la Coalición Cívica y con una parte del Partido Fé, pero vamos con lista única del Distrito; nosotros vamos con Manes, no tenemos nada en contra de Santilli pero sí, creemos que tenemos una nueva figura importantísima de ahora en más como lo es Facundo Manes.

-¿Está unida la UCR local?

-La UCR está muy firme, muy unida, no hemos tenido internas para llevar a nuestros candidatos adelante, todo se manejó bien democráticamente con el comité, estamos bien y con esta nueva esperanza a nivel nacional.

-¿Quienes son y que tienen para aportar a la localidad de Ameghino la lista que va a competir el domingo?

-A nosotros, de ganar nos da la tranquilidad de seguir con mayoría en el Concejo Deliberante y el cien por ciento de los Consejeros Escolares, nos da cierta tranquilidad de manejarnos tranquilos en el Concejo Deliberante. No siempre nos ha hecho falta la mayoría a cara de perro, sino que se consensuó casi todo, pero es importante tener el respaldo hacia el ejecutivo que venimos haciendo estos años.



-¿Por qué su hijo cómo cabeza de lista para Concejales?

-Yo nunca he tratado de influir en casi ningún aspecto de la vida de mis hijos, tengo tres, María Eugenia y los dos varones que están acá, uno trabajando en la Municipalidad conmigo y el otro es el candidato, pero es fácil decir la gente lo pedía, pero él decidió con mucho respaldo de la gente, es de andar mucho en Ameghino y salió la candidatura sola y por supuesto para mi es un orgullo ver un hijo candidato, más cuando se lo ganó y se juega él la candidatura, yo en eso no intervine para nada.

-¿Cómo ve a Nahuel Mittelbach en el futuro de la política de Ameghino?

-Lo veo muy bien, tiene un potencial tremendo, ya lo demostró estando acá, quizá haya sido el secretario de gobierno más jóven de la Provincia, no es un cargo menor, dejó esto para entrar como concejal en la lista hace dos años. Tiene una capacidad tremenda, ahora se recibió de abogado y yo le veo un futuro por demás de lindo.

-¿Cree que el Estado o la política es ajena a los problemas actuales de la gente?

-No me gusta generalizar, el Estado de Ameghino que es el que me toca, no en absoluto, estamos muy pendientes y no nos lleva a cambiar grandes lineamientos si hay una elección o no, veo en otros ambientes que sí, está totalmente desconectada, repitiendo recetas viejas que no funcionaron, por ejemplo, el precio de la carne, para mi es una barbaridad lo que se está haciendo y no se les cae una idea a los que manejan esto, pero yo te diría que hay que buscar uno por uno y juzgar uno por uno, es en general los que están lejos de los problemas de la gente.

-¿Qué obras cree que marcaron un antes y un después para los ameghinenses?

-Hay varias obras que se han hecho, sobre todo en lo que son servicios, nosotros hoy estamos casi en el cien por ciento tanto Blaquier como Ameghino de cloacas, gas y agua; eso lo terminamos de hacer con esta gestión. Una cosa que sí nos marca mucho la diferencia es el transcurso qué hacemos con respecto al medioambiente; la plaza del Federal, la escuela nueva del 404, el jardín de infantes que estamos haciendo en Blaquier, hay muchas obras pero no que marquen un hito, yo creo que el que marca un antes y un después, es el contrato social con la gente, yo creo que volver atrás a un sistema de mucha presión con el ciudadano de mucho estar atrás, no nos gustó para nada y hoy la sociedad ameghinense puede hablar lo que quiera a cualquiera sin temores, que en otro momento no sucedía.

-¿Cuánto asfalto y cordón cuneta se hizo y cuánto está planificado hacer a futuro?

-Asfalto no hicimos nada, ni tenemos nada planificado. Hicimos mucho cordón cuneta, ya casi Ameghino tiene todo cordón cuneta, ahora estamos terminando lo que es un barrio nuevo que se está haciendo, el Procrear, terminamos el cordón cuneta, son tres manzanas e hicimos mucho mejorado, eso tenemos casi todo el pueblo. Tenemos mucho en carpeta con la Provincia y con Nación.

-¿La obra del Hospital Municipal que significa para su gestión?

-Es un orgullo, nosotros hace tres o cuatro años presentamos un proyecto que cambia todo el hospital municipal y era muy ambicioso, así que lo separamos en cinco etapas, aprobado por el Ministerio y terminamos la primer etapa, cerca del cien por ciento con recursos propios y ahora iniciamos la segunda etapa con los recursos del Fondo de Infraestructura Municipal, eso lo destinamos todo al hospital y el año que viene se va terminar la segunda etapa y vamos a estar más cerca de completar la obra.

-¿Cómo funciona el hospital ahora y qué cambio hubo internamente en la parte operativa?

-Tenemos algunos problemas de recursos humanos, vamos a intentar solucionar con el presupuesto del año que viene, la semana que viene nos sentamos a empezar a diagramarlo, pero nos falta gente, es un problema, pero este año y medio han trabajado de una forma tremenda con la pandemia y con todo lo que eso significa, incluso estamos recuperando médicos que vienen de afuera a atender por día y muchos especialistas que este año y medio se han quedado, pero lo elemental sí está todo, estamos muy conformes con eso.

-Hace unos meses atrás hubo un reclamo del personal de salud ¿Se solucionó?

-Eso se pudo solucionar bien, hoy nadie cobra lo que debe cobrar pero es en todos los ámbitos, esa parte la solucionamos en buena voluntad de todos y salimos para adelante.



-¿Cómo es la relación entre ustedes y el gobierno de la Provincia, le atiende el teléfono Kicillof?

-Yo no he hablado con Kicillof, no me ha hecho falta, nunca quise hablar, tengo buen trato con Carlos Bianco, con la Senadora Teresa García, los dos más políticos del gabinete; es un trato normal, alguna vez tuvimos que aclarar algunas diferencias pero normal.

-¿Qué mensaje quiere dar a los ameghinenses para las elecciones del domingo?

-Traten de ir lo máximo posible, no piensen que solamente la importante es la de noviembre, hay mucha gente que piensa eso, hagan el esfuerzo de ir a elegir y venir a apoyar al que sea, es muy importante, ya que se da esta herramienta que hace unos años es una herramienta cara, que tiene que poner la plata Nación, pero facilita muchísimo lo que era antes las internas y ese sistema, ojalá que algún día se modifique por los costos que tiene este tipo de elección, pero mientras la tengamos hay que utilizarla, es una herramienta válida, que vaya la gente y tome el compromiso, que vaya a votar, es lo mejor que nos puede pasar a todos.