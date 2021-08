Si bien fueron habilitados los salones de fiestas, todavía no se permiten bailes

En la tradicional conferencia de los días sábados, organizada a través de la página Facebook del municipio de Florentino Ameghino, el secretario de Gobierno y Hacienda, Alejandro Sánchez, se refirió a las actividades recreativas permitidas y no, y a los preparativos para el Día de la Primavera 2021.

Si bien ya está permitido el funcionamiento de los salones de fiesta, no así los boliches bailables, y tampoco puede haber baile en las fiestas.

Como ya el mes que viene se prevé toda una movida para el Día de la Primavera, si no hay aumento en el número de casos positivos de Covid, desde la comuna están avanzando en la idea de permitir actividades recreativas, con autorización del Gobierno provincial.

Las autoridades municipales tomarán contacto con la Inspectora Jefe Distrital de Educación, para organizar el festejo del Día del Estudiante.

Respecto a los partidos de fútbol, Sánchez dijo que si bien en los partidos amistosos podían ser vistos en forma presencial por hasta 100 personas, la asistencia de público al Campeonato Oficial de Fútbol depende de la decisión de la Provincia, la cual será acatada por el municipio, anticipó el funcionario, pero dijo que creía que iba a permitirse la presencia de público.

Conferencia

El intendente Calixto Tellechea, durante la conferencia de prensa, hizo referencia al descenso sostenido de casos y propagación de contagios muy en baja, lo cual está dando cierto alivio para desarrollar actividades.

El jefe comunal explicó que el 85 por ciento del público objetivo ya tenía la primera dosis de la vacuna contra el Covid, y unas 5 mil personas vacunadas con la segunda dosis.

“La pandemia todavía no termina y la amenaza de la variante Delta está latente y no sabemos bien cómo se va a desarrollar cuando llegue. Por lo tanto, solo quiero pedirle que más allá de las liberaciones que por suerte vamos obteniendo cada vez más, respecto a los protocolos, estemos atentos a los contagios y hacer caso a las indicaciones del personal de Salud”, dijo Tellechea.

Esta es la única manera de poder seguir estando lo más protegidos que se pueda, evitando nuevos picos de contagio, que podrían ser más agresivos de lo que hemos vivido”, advirtió.

El intendente pidió a los que les falta poner la segunda dosis, que hagan un esfuerzo y vayan a vacunarse.

La directora de Salud, doctora María Amalia Simonetti, explicó que era importante respetar los protocolos y disposiciones en las aulas de los colegios, como indicaba Educación, para que los chicos pudieran seguir yendo a las clases presenciales. Que en el caso de que les tocara aislarse, porque había contagio en la burbuja de la escuela, se aislaran efectivamente.

Señaló que se trataba de mantener las actividades recreativas, para el estado de bienestar físico, psíquico y social.

“Contamos con la menor letalidad de toda la Región Sanitaria III. Esto se debe a todos estos cuidados que estamos teniendo”, afirmó la doctora Simonetti, quien señaló que sería más fácil controlar la variante Delta en casos aislados.

Respecto a los testeos en las escuelas, del Plan Interministerial entre Salud y Educación, la funcionaria dijo que estaban completos en Porvenir y Ameghino, pero faltaba Blaquier.

Triquinosis

La directora de Salud confirmó que efectivamente hay dos casos de triquinosis en Porvenir, por consumo de carne de puma, es decir comieron salamín realizado por esa carne, apuntando que ambas personas tienen buena evolución y se recuperan de la enfermedad.

Advirtió que se ha comprobado que el caballo también puede tener triquinosis, puesto que suele comer fardos de pasto, por donde pueden haber andado roedores, transmisores de la enfermedad. Recomendó no consumir chorizos de potro.

Árboles

En el distrito de Florentino Ameghino, ya comenzó la plantación de 300 árboles en distintos barrios del distrito, para contribuir con el medio ambiente.

Las autoridades municipales señalaron que ya están acondicionando el Parque Municipal, para que pueda ser utilizado por la gente, en familia o con amigos.

Apuntaron que están arreglando parrillas para que pueden ser utilizadas en ese lugar.

Obras

Entre las obras, en la conferencia se dijo que está avanzando la construcción del cordón cuneta en Barrio Procrear, por parte de personal municipal.

El intendente Calixto Tellechea mencionó tres obras importantes: las cloacas en Blaquier, trabajos que habían quedado pendientes, pero que ahora como rescindió el contrato la empresa a cargo, podrían ponerla en funcionamiento otra vez, con el apoyo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mañana lunes ya se empezaría a trabajar en esta obra y se estima que en dos meses, estaría el servicio listo para ser utilizado.

Otra obra es la Planta potabilizadora de agua, por la cual el organismo provincial pertinente la regulará, puesto que el agua que era distribuida suela tener exceso de hierro y el sabor no es el que corresponde. “El agua es apta para consumo, pero debe llegar de otra manera a los hogares. En los próximos meses, tendríamos la planta y la red funcionando de la mejor manera”, adelantó Tellechea.

La tercera es la construcción del Jardín de Infantes N° 902, obra financiada por el Gobierno provincial y el municipio de Ameghino.