Casos sospechosos de triquinosis por consumo de carne de puma en Porvenir

En la localidad de Porvenir, partido de Florentino Ameghino, se presentaron dos casos sospechados de triquinosis.

La Dirección de Salud Municipal informó a la población que se encuentran bajo investigación dos casos sospechosos de triquinosis de vecinos de la localidad de Porvenir. Estos se habrían originado por el consumo de embutidos elaborados con carne de puma.

Las autoridades sanitarias recomendaron a la gente no consumir embutidos comerciales sin rótulos y, en caso de hacer faena familiar, llevar una muestra no menor a 100g. de entraña para su análisis.

Por otra parte, se desaconseja fuertemente el consumo de salazones de animales silvestres (puma, jabalí, etc.), ya que por carecer de un control sanitario, pueden ser portadores de numerosas enfermedades.

Síntomas

Los signos y síntomas de la triquinosis en humanos son:

• Fiebre alta.

• Dolor y sensibilidad muscular.

• Hinchazón en los párpados o el rostro.

• Debilidad.

• Dolor de cabeza.

• Sensibilidad a la luz.

• Ojo rojo (conjuntivitis).