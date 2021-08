Inauguraron un nuevo sector de guardia y emergencias en el hospital de Ameghino

En la jornada del sábado se realizó el acto de inauguración del nuevo sector del Hospital Municipal “Felipe A. Pelaez”. La obra consistió en la remodelación completa del Shock Room, consultorios de guardias para enfermeras y médicos y un nuevo ingreso para Ambulancias. Participaron del acto el intendente municipal, Calixto Tellechea, la directora de Salud María Amalia Simonetti y el director del Hospital Dr. Martin Álvarez.

En su discurso, Tellechea dijo que "se trata de la primera etapa de un plan general que contempla cinco intervenciones y que permitirán tener un Hospital de primer nivel tanto en infraestructura como en equipamiento. Invertimos alrededor de 20 millones de pesos de recursos municipales, el 100% de los recursos que invertimos provienen del esfuerzo de los ameghinenses. Para nosotros, priorizar la salud pública no solo es una cuestión de discurso, es una decisión que tomamos todos los días desde el 10 de diciembre de 2015, porque estamos convencidos de que tenemos que poner en valor un sistema que no era prioridad del Municipio; pasamos de un 16,31% que se destinaba a salud en el presupuesto municipal en 2015, a un 33,26% en 2020”. Por otro lado, el jefe comunal gradeció a “enfermeras, médicos, personal administrativo, personal auxiliar, cooperadora y funcionarios de salud. Esta obra les pertenece, deben sentirla como propia y de esa manera el servicio de salud que prestamos seguirá creciendo”.

Por su parte, la Dra. María Amalia Simonetti destacó el trabajo de sus predecesores en el cargo María de la Nieves Foresi y Lucas Modad. “Es muy poca la responsabilidad que me corresponde por este logro, llegué con casi todo el trabajo hecho, de manera que valoro principalmente la labor de quienes me precedieron en el cargo y a todo el equipo directivo y personal del hospital y de los obreros, que trabajaron para concretar este logro; deseo que esta obra se transforme en una herramienta para brindar una mejor atención en salud a la población y un ambiente más amigable para el desarrollo profesional de quienes se desempeñan en ella”. A su turno, el director del hospital, Martín Alvarez, manifestó su “profundo orgullo por pertenecer a este proyecto, a este cambio, a esta mejora en salud. Este no es más que el esfuerzo plasmado graficado de todos los ameghinenses”.

El acto se transmitió de manera virtual a través de la cuenta de Facebook de la Municipalidad. Participaron también representantes de los distintos sectores del Hospital, funcionarios municipales y el concejal Nahuel Mittelbach, presidente del Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio.