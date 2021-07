Ganadores de la Etapa local de los Juegos Bonaerenses

Los días jueves 15 y viernes 16 del corriente, se llevó a cabo la etapa local de los Juegos Bonaerenses de Cultura.

Hubo competencia a nivel local en:

-La canción de los juegos. Participaron de esta categoría: Rolando Cejas, con la canción "Lo voy a lograr"; Susana Rusos e Ignacio Lahitte, con la canción "El valor del juego".

Ambas canciones fueron compuestas e interpretadas por los participantes.

Quien pasó a la etapa regional es Rolando Cejas.

- Dibujo, Sub 18. Participaron los alumnos Denise Marino, Joaquín Sosa Zárate y Jeremías Ayerdi.

Pasó a la etapa regional Joaquín Sosa Zárate.

A su vez pasaron directamente a la etapa regional por no haber competencia local los siguientes participantes según las categorías:

- Adultos Mayores

En cuento-poesía: Antonio Hope.

- Universitaria libre

En Fotografia : Yesica Gatti Garbuglia.

- Única juveniles

En Fotografia: Marianela Videla.

- Sub 15 juveniles.

En Dibujo: Micaela Eugenia Torres.

- Sub 18 Juveniles.

En cuento-poesía: Alina Muller.

- Libre

En Mascota: Denise Marino.