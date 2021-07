Comenzó la campaña: Tellechea apuntó contra la oposición

Este sábado, el intendente de Ameghino, Calixto Tellechea, volvió a encabezar una transmisión en vivo, tras superar el cuadro de COVID19. En el comunicado, fue crítico con sectores de la oposición luego de que se cuestionara el trabajo del personal de salud local y afirmó que “para algunos ya empezó la campaña política y no tienen reparo en jugarla sin importar a quién atacan o a quién hacen daño con sus acciones. Se han cuestionado protocolos provinciales en cuanto al manejo de la pandemia sólo con fines políticos, que hacen que no sólo sea una crítica banal, sino que pone en riesgo la salud pública de nuestras ciudades. No podemos permitir como sociedad que se ataque desmedidamente, sin fundamentos y utilizando falacias permanentes para desprestigiar un sistema de salud, que como dijimos, tiene de los mejores indicadores en la región y la provincia con respecto a la gestión de la pandemia”.

Pidió también “respeto con los vecinos, con nuestras instituciones, con nuestros profesionales y con quienes nos cuidan día a día”. Más adelante, Tellechea fue crítico también con “estos personajes que hacen reuniones políticas en un escuela y quieren hacer creer que son los que consiguen ciertas cosas para el distrito, cuando estuvieron durante toda la pandemia criticando desde las sombras, sin aportar nada a la salud de la población. A dos meses de una elección, pretenden que se les reconozcan cosas que jamás hicieron y quedar como los salvadores porque provincia les ha canalizado las dosis de vacuna para que se desarrollen en esos ámbitos. Yo creo que da vergüenza ajena porque no han mejorado ningún cuadro de salud, solo la crítica y solamente pensar en hacer daño.”

“Y ni siquiera tengo que recordar lo que pasó con un brote de triquinosis cuando estos personajes eran responsables de la salud de nuestros vecinos, que obviamente no tiene la más mínima comparación con lo que vivimos en estos tiempos, y que por cuestiones políticas de ese momento intentaron ocultarlo y terminaron contribuyendo a que este brote se expandiera de forma fenomenal dejando las secuelas de esa enfermedad en más de 400 ameghinenses que hoy lo recuerdan”, cerró Tellechea con contundencia.