El viernes último el intendente Calixto Tellechea dio positivo de coronavirus

A la mañana del viernes último, 2 de julio, debido a algunos síntomas de coronavirus que presentaba, el intendente Calixto Tellechea fue al Hospital municipal de Florentino Ameghino y se hizo un test rápido que resultó positivo de Covid-19.

Ese día el propio jefe comunal informó esa situación que estaba atravesando a través de las redes sociales y dijo: “Al momento, mi cuadro es leve, pese a los cuidados personales, todos podemos contagiarnos”.

“Hoy fueron los primeros síntomas, ahora me toca a mí”, expresó en otro video de ayer, que fue visto por las redes sociales, previo al informe de otros funcionarios municipales hablando de la situación epidemiológica y demás.“Tengo las dos vacunas, tomo producto de veterinaria”, acotó.

Cabe mencionar que el lunes 28 de junio, se informó a la comunidad ameghinense, que el intendente Calixto Tellechea había sido sometido a una microneurocirugía por una hernia lumbar sintomática, programada por el equipo médico que lo asiste.

“El procedimiento fue llevado a cabo, luego de los estudios prequirúrgicos, a las 17 horas del día de la fecha en la Clínica La Pequeña Familia de Junín. En este momento, el Intendente se encuentra en buen estado de salud general, a la espera del alta para una rápida recuperación que le permita regresar cuanto antes a sus funciones”, rezaba el escueto comunicado publicado en la página Facebook de Calixto Tellechea.

Ayer, sábado 3 de julio se dio a conocer un video del jefe comunal en el que expresa estar bien, aunque atravesando los primeros síntomas de coronavirus.

Las clases

Entre las inquietudes que manifestó Tellechea en su último video, estuvo el de clases presenciales y anunció que, en los próximos días, comenzarían las clases en las escuelas rurales, que la comuna había estado en contacto con las autoridades provinciales para expresarle esa problemática.

Mencionó que circulaba la información de que la propuesta desde el Ministerio de Educación era de comenzar las clases presenciales después de las vacaciones de invierno, y que estas se adelantarían.

“Esa es una posibilidad –dijo Tellechea-. Cuánto antes retomen las clases presenciales mejor, con ajuste de protocolos, mayores cuidados, aunque es difícil en invierno estar con las ventanas abiertas pero bueno…”.

El Intendente apuntó que, en el último Foro de Intendentes radicales con el gobernador Axel Kicillof, se había planteado la misma inquietud por las clases presenciales y que también se haría un Zoom con “autoconvocados” que están convencidos en que se deben retomar las clases.

Al respecto, cabe acotar que Alejandro Sánchez, secretario de Gobierno del municipio, dijo ayer que en el Concejo Deliberante se había presentado el 10 de junio pasado un proyecto de resolución solicitando la vuelta de las clases presenciales en el distrito, para que una vez aprobado fuera elevado a las autoridades provinciales.

Informó que salvo dos escuelas, como son la Agraria y la de Porvenir, cuyos alumnos usaban transporte para ir a clases, para el resto no se tenía transporte.

“Meseta alta”

Calixto Tellechea dijo que el distrito, en lo que es la situación epidemiológica y el número de casos Covid-19, estaba en una “meseta alta”.

La directora de Salud, doctora María Amalia Simonetti dijo que, actualmente, el distrito tenía 108 casos activos, que había una disminución de casos Covid-19, pero no tan rápida como ellos querían. Acotó que el sábado último se habían presentado 11 casos sospechosos más.

Cabe recordar que el sábado 26 de junio, es decir una semana atrás, la doctora Simonetti, había informado que los casos positivos eran 119 y los sospechosos 13. “Deseamos llegar a los dos dígitos en cuanto al número de casos Covid y recuperar actividades que han sido pausadas”, apuntó en esa oportunidad.

Ayer, la funcionaria habló de la variante Delta, que tanto preocupa al mundo por su mayor nivel de contagiosidad que las anteriores variantes, y ante el peligro de presentar síntomas “más intensos”.

Se refirió a las versiones de que esta variante tendría alguna mutación, en lo genético, y que quizá las vacunas no fueran tan eficientes, como lo habían sido con otras variantes. “Por eso la importancia de tener dos vacunas, por eso es que se deben tener mayores cuidados, porque es casi inevitable que esta variante se difunda, aunque hasta el momento no es de circulación comunitaria”, explicó.

Afirmó que en Ameghino, el ciento por ciento de los inscriptos estaba vacunado. Pero acotó que seguramente había más gente que no se había inscripto y que podría hacerlo en estos días.

Habló de brotes en zonas rurales, instó a que los empleados rurales no estén en una sola habitación o en una misma casa para que no haya más contagiados. Señaló que las personas que tenían Covid debían guardar reposo, estar aisladas y no trabajar.

Al resto de quienes viven o trabajan en esas zonas rurales los instó a llamar al 107 ante cualquier síntoma de Covid. La médica aseguró que desde Salud estaban atendiendo con mucho detenimiento esos casos y que estaban preocupados, porque había niños involucrados.

Gastronómicos

Alejandro Sánchez, secretario de Gobierno de Ameghino, en el informe publicado ayer por la página Facebook de la municipalidad, dijo que se habían reunido con los gastronómicos la semana última, que le entregaron el segundo subsidio y les comunicaron que podían trabajar, desde el viernes último, todos los días, hasta las 23 podían tener los locales abiertos.

Una de las condiciones fueron las reservas previas de los comensales así luego el registro de estas podían darse a conocer al municipio, para saber quienes iban a ir a cada local gastronómico.

Sánchez adelantó que la semana entrante iba a tener reunión con los propietarios de bares, a quienes les entregarían una ayuda económica también.

El funcionario advirtió que Ameghino continuaba en Fase 2, más allá de las expectativas que se tenían y del querer pasar a Fase 3.

Respecto a la situación sanitaria por el Covid-19 dijo que “más allá de algunos fallecimientos, los casos siguen bajando”.

“Creemos que pasar a Fase 3 es lógico y lo estamos pidiendo”, destacó.

Operativo frío

Yesica pizzi, secretaria de Desarrollo Social, presente en la conferencia de ayer, habló del Operativo frío, puesto en marcha para asistir a las familias que lo necesitaran, con asistencia de mercadería y artículos de higiene, reforzada esta vez por la entrega de leña, garrafas y frazadas.

Dijo también que en cada bolsón alimentario había entre 18 a 22 productos. Estas entregas se hacían luego de una encuesta social y una evaluación del servicio.

La funcionaria se refirió a la Tarjeta Más Vida, que se estaba registrando para tener la misma y luego elevar las solicitudes a la Provincia.

Entre otras asistencias, mencionó la de los aislados, llevada a cabo por la gente de rastreo, proporcionando alimentos, leña, pañales y demás a quienes lo necesitaran, pero para eso se hacían encuestas sobre los convivientes y el espacio disponible que tenían las personas para llevar a cabo el ailamiento.

Advirtió que se habían recibido denuncia por malos tratos a los rastreadores, cuando iban a hacer estas encuestas, pero señaló que las mismas eran necesaria para conocer la situación y las demandas.