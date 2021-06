Comenzaron la cuarta ampliación de obra de gas natural en el barrio Fátima

Alejandro Sánchez, secretario de Gobierno, en la conferencia de los sábados, anunció ayer que ya se empezó con la cuarta ampliación de la obra de gas en el barrio Fátima, que beneficiará a más de 150 familias.

Señaló que esta obra será, principalmente, para mejorar la calidad de vida de la gente.

Con respecto a la localidad de Porvenir, el secretario dijo que ya se había firmado el convenio con el Ministerio de Agroindustria para hacer la obra de Regulación de Excedentes Hídricos en la ciudad. “Esto significa un trabajo en el camino que une Porvenir con Roberts. Ya el Gobierno provincial depositó 5 millones de pesos, que es para poder comprar material y un tractor, por lo que el miércoles venidero se abrirán los sobres de la licitación, para poder empezar con la obra. El resto de los fondos serán aportados por el municipio y será hecha por gente del distrito. Se regulará así, mucho más, la entrada de agua al pueblo”, afirmó Sánchez.

Situación

El secretario de Gobierno se mostró aliviado por una baja de la meseta de casos Covid, afirmando que en los últimos 15 días la situación había mejorado bastante. “Es una meseta que de a poco va bajando. De los 200 casos que tuvimos a los de hoy, hubo un descenso importante”, sostuvo.

Apuntó también que estaba un poco más tranquilo, sabiendo que a nivel nacional y provincial los casos también estaban bajando. “Hay que esperar que esta Fase 2 pase lo más rápido posible. Desde el municipio estamos pidiendo a Provincia el pase a Fase 3, porque la situación ha cambiado: tenemos el 86 por ciento de la población inscripta vacunada con una dosis, y el 33 por ciento, con una segunda dosis. Hay 44 camas para cuidado de enfermos de Covid, de las cuales están ocupadas 6. La ocupación de las camas de terapia intensiva ha bajado”, graficó.

“Estamos en condiciones de pasar a Fase 3, lo cual beneficiaría a sectores importantes. En cuanto a los gastronómicos se les dio una ayuda económica y esta semana se les dará una nueva. Está la posibilidad de ampliar el horario que le hemos dado”, dijo.

Salud

La doctora Maria Amalia Simonetti, directora de Salud, en la conferencia de los sábados, que se da a través de la página facebook de la municipalidad de Florentino Ameghino, manifestó que hubo un descenso de casos, llegando los actuales a 119 positivos, 13 sospechosos, y 6 internados en el hospital municipal.

“Deseamos llegar a los dos dígitos en cuanto al número de casos Covid y recuperar actividades que han sido pausadas”, apuntó.

La médica continuó haciendo hincapié en la recomendación a la población de que, ante el primer síntoma debía llamar al 107 y concurrir al hospital. “Seguimos estudiando las alternativas terapéuticas de Covid-19 y sus últimas variantes, para no llegar a tener esta enfermedad con asistencia respiratoria”, dijo.



“Es fundamental la intervención médica en los primeros días de la enfermedad y el detalle de los contactos estrechos, en el trabajo o con todas las personas con las que se estuvo más de 15 minutos sin barbijo o tapaboca, a una distancia menor al metro y medio”, detalló.

“Seguimos haciendo hisopados con o sin síntomas en zonas donde hemos detectado brotes, para detectar también a los asintomáticos. Son 14 días de cuarentena por contacto estrecho. Si el test da negativo, puede pasar que en el 7mo., 8vo. o 9no. día, el virus se estuviera manifestando en el organismo. Puede ser que la incubación se dé en el 2do. 3er. o 4to. día o hasta 14 días. El hisopado no elimina la posibilidad del aislamiento”, remarcó para luego señalar que era muy importante hacer el diagnóstico clínico epidemiológico.

Medio ambiente

Gabriela Alietti, directora de Producción y Medio Ambiente, habló de las tareas de poda que se están empezando, que los vecinos debían pedir la autorización correspondiente para podar. “Estamos haciendo una poda bastante racional”, apuntó, para luego hablar del invernáculo municipal para forestar espacios verdes, con la ayuda de Caritas y Desarrollo Humano.

Destacó que el martes próximo, 29 de junio, se hará en Ameghino la primera campaña de recolección de fitosanitarios, junto con Campo Limpio. La recolección de envases será en el horario de 9 a 17, en Ruta Nacional N°188 y Acceso a Ameghino.

Para turnos, los interesados en llevar envases pueden llamar a 2477 661172 (Marita) o 3388 510023 (Gabriela).

Créditos

Se otorgarán microcréditos a los microemprendimientos locales que lo necesiten, para comprar alguna herramienta de trabajo de producción o para brindar algún servicio. No se dará dinero, sino herramienta.

“Está pensado para personas no bancarizadas, con cierto tope de ingreso familiar. Será hasta 3 salarios mínimos y móviles. Los interesados pueden acercarse a la Dirección para interiorizarse de los requisitos y características del microcrédito. Son fondos municipales, son créditos a bajo interés, no son subsidios”, afirmó Alietti.