Ameghino en fase 2: las nuevas medidas

El gobierno provincial, a partir de los indicadores sanitarios de las últimas semanas y el incremento de casos, estableció que Florentino Ameghino pase a Fase 2. A partir de esta medida, las autoridades locales definieron nuevas restricciones.

No se podrá circular entre las 20 y las 6, excepto los esenciales. Quedan prohibidas las las reuniones sociales, solo se podrán desarrollar con convivientes, quedando prohibido cualquier otro tipo de reunión social en espacios cerrados, espacios al aire libre y en espacios públicos. Queda prohibida la permanencia en todos los sectores del espacio público: plazas, parques, parque municipal, accesos al distrito, zonas linderas a rutas nacionales y provinciales.

Los locales comerciales tales como tiendas de ropa y calzado, cerrajerías, ferreterías, pinturerías, peluquerías, salones de belleza, forrajearías, artísticas, librerías, ópticas, mercerías, bicicleticas, lencerías, podrán abrir entre las 6 y las 19, con el ingreso de una persona a la vez. En tanto, los comercios de cercanía como despensas, panadería, carnicerías, verdulerías, pollerías y kioscos podrá hacerlo de lunes a lunes de 6 a 20. Supermercados hasta las 19, con aforo del 50%.

Locales gastronómicos y bares podrán abrir de lunes a lunes hasta las 19, delivery hasta las 23. Queda prohibido todo tipo de celebraciones religiosas. Solo estarán permitidas las actividades físicas individuales como caminata y bicicleta, queda prohibido en el ámbito del distrito de Florentino Ameghino todo tipo de actividades deportivas (gimnasios, natatorios y todo tipo de práctica deportiva grupal e individual que no esté expresamente permitida). Autorizado hasta las 20.

Las actividades culturales quedan prohibidas: escuelas de ingles , escuelas de danzas, dibujo, pintura, cerámica y toda otra expresión artística no mencionada en el presente. La fase 2 indica la no presencialidad de las clases, en este momento se espera la resolución de DGCYE, hasta no tener la resolución continuarán en forma presencial.