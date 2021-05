El distrito de Florentino Ameghino bajó a Fase 2 por disposición provincial

El Gobierno provincial, a partir de los indicadores sanitarios de las últimas semanas y el incremento de casos, estableció que Florentino Ameghino deberá pasar a Fase 2.

Así lo anunció ayer el intendente de tal distrito, Calixto Tellechea, quien dijo: “Como todos saben, hace varias semanas venimos atravesando un aumento de casos que nos preocupa y ocupa. Esta es una dinámica que no sucede solo en Florentino Ameghino, ya que a nivel país se volvió a romper el récord de contagiados y fallecidos en un día”.

“En lo que respecta a nuestro distrito, el pase a Fase 2 dispuesta por Provincia está relacionado con lo que veníamos marcando semana a semana. A pesar de las medidas de restricción de la Fase 3 y otras más incorporadas por el Municipio, el crecimiento de casos de Covid-19 sigue en ascenso”, apuntó.

El jefe comunal dijo que las mayores restricciones tienen el objetivo de contener el crecimiento del número de casos positivos y mantener la situación sanitaria bajo control, en respuesta a la realidad débil que atraviesa el sistema de salud local y provincial.

“Uno de los aspectos más importantes que tiene la Fase 2 es sobre la suspensión de clases presenciales, sobre lo que siempre he sido claro: la prioridad es que los chicos estén en las aulas pero la urgencia es controlar la situación sanitaria, por eso acompañamos esta decisión provincial”, afirmó Tellechea.

Nuevas medidas

Circulación: restricción de circulación de 20 a 6 horas.

Reuniones sociales: ruedan prohibidas las reuniones sociales, se podrán desarrollar únicamente con convivientes, no puede desarrollarse cualquier otro tipo de reunión social en espacios cerrados, espacios al aire libre y en espacios públicos.

Espacios públicos: queda prohibida la permanencia en todos los sectores del espacio público.

(Plazas, parques, parque municipal, accesos al distrito, zonas linderas a rutas nacionales y provinciales).

Locales comerciales: tiendas de ropa y calzado, cerrajerías, ferreterías, pinturerías, peluquerías, salones de belleza, forrajearías, artísticas, librerías, ópticas, mercerías, bicicleticas, lencerías (etc.), de lunes a lunes de 6 a 19, ingreso de una persona a la vez .

Comercios de cercanía: despensas, panaderías, carnicerías, verdulerías, pollerías, kioscos, de lunes a lunes de 6 a 20. Ingreso de una 1 persona a la vez .

Supermercados, hasta las 19.

Aforo del 50% del que tenían permitido hasta el momento.

Locales gastronómicos, bares: lunes a lunes hasta las 19.

Delibery, hasta las 23.

Actividades religiosas: quedan prohibidas todo tipo de celebraciones religiosas.

Actividad deportiva: solo estarán permitidas las actividades físicas individuales como caminata y bicicleta.

Queda prohibido en el ámbito del distrito de Florentino Ameghino todo tipo de actividades deportivas (gimnasios, natatorios y todo tipo de práctica deportiva grupal e individual que no esté expresamente permitida, hasta las 20.

Actividades culturales: queda prohibido en el ámbito del distrito de Florentino Ameghino todo tipo de actividad cultural (escuelas de inglés, escuelas de danzas, dibujo, pintura, cerámica y toda otra expresión artística no mencionada en el presente texto).

Educación: la Fase 2 indica la no presencialidad de las clases. Actualmente, el Municipio está a la espera de la resolución de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCYE) para tomar dicha decisión. Hasta no tener la resolución, continuarán en forma presencial.