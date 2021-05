Implementan nuevas medidas para bajar la circulación en el Distrito

El intendente Calixto Tellechea advirtió la gravedad de la situación por la cual se está atravesando y dispuso nuevas medidas restrictivas para “bajar la circulación y tratar de contener la escalada del virus”, que regirán por 14 días a partir de hoy.

Al momento hay 70 casos activos de Covid-19, de los cuales 53 son de la localidad de Ameghino, 17 de Blaquier; 320 son los aislados preventivos.

Respecto a las medidas restrictivas, el jefe comunal dijo que estas eran para que la situación epidemiológica del distrito fuera lo más estable posible, que el nivel de contagio no se disparara de tal manera que peligrara la atención a la salud y no se pudiera dar respuesta a las situaciones críticas.

“Nosotros en este momento estamos enfrentando otro pico de contagios, entendemos que esto va a seguir sucediendo mientras no haya una inmunización masiva en la población. Hasta que no tengamos más del 70 por ciento de personas vacunadas la situación seguirá complicada”, dijo.

Instó a la población a darle importancia a los aislamientos por Covid-19 y que no mintieran al respecto y, por sobre todas las cosas, que trataran con respeto a quienes llaman con el solo objetivo de cuidarlos y cuidarnos. “No degastemos al personal de rastreo – dijo el intendente- con situaciones que no son acordes al esfuerzo que lleva todos los días. Nada será suficiente si no nos cuidamos entre nosotros”.

Alejandro Sánchez, secretario de Gobierno y Hacienda de Ameghino, dijo que ya entraban en vigencia las nuevas medidas restrictivas. “A partir de ahora y hasta el 21 de mayo se prohíben las reuniones sociales y familiares. Solamente podrán estar los convivientes en una casa. También se prohíbe el uso de los espacios públicos: plazas, paseos de la salud, parque municipal, accesos de Rutas 66 y 188, espacios linderos de dichas rutas quedan prohibidos”, dijo.

“A partir de mañana lunes se reduce el horario de circulación, en vez de ser hasta las 24 horas, será hasta las 21, luego podrán andar los deliveries, por un acuerdo con los gastronómicos esta restricción rige a partir del lunes”, apuntó.