Promueven la inscripción para vacunarse contra la Covid-19

En conferencia de prensa, el intendente Calixto Tellechea y la directora de Salud local, María Amalia Simonetti, destacaron la importancia de la vacunación, por lo cual instaron a los vecinos a inscribirse para lograr más dosis para el Distrito.

En cuanto a la situación sanitaria, el jefe comunal dijo: “Seguramente pronto nos llegarán en forma directa a todos los intendentes de la Provincia los nuevos lineamientos que tenemos en ese respecto”.

“Nosotros ya venimos analizando la situación y vemos que hay dos ejes fundamentales por la pandemia, uno es la vacunación masiva y otro son las restricciones y el cumplimiento de distintas actividades para que se logre, cuanto antes, aplacar, aflojar un poco el movimiento de todas las ciudades del interior”, manifestó Tellechea.

Inscripción

El jefe comunal dijo que se había abordado la situación local ante la suba de casos en la provincia de Buenos Aires.

“Nosotros hemos hablado con respecto al tema de las vacunas con el jefe de Región Sanitaria III, Jorge Herce, y tenemos muy buena comunicación con el Gobierno bonaerense. Pedimos más vacunas que las que nos corresponde, pero es difícil conseguirlas, por lo que vimos en todo el país”, dijo.

Calixto Tellechea explicó que se esperaba que hubiera una cantidad importante de vacunas para poder llevar adelante “un plan de vacunación muy fuerte”, por lo cual ya habían hablado al respecto con el doctor Herce, quien le habría respondido que lo iba a gestionar, pero que no era fácil conseguir más cantidad de vacunas.

“En Florentino Ameghino, casi un 90 por ciento de la gente que está inscripta está vacunada, es un número enorme y el doctor Herce me lo recalcó. Por eso, nuevamente insistimos en que la gente se anote, se inscriba, sea por internet, sea en las oficinas de la Municipalidad o en los vacunatorios, para inscribir a la mayor cantidad posible de vecinos que se quieran vacunar”, manifestó.

También hizo referencia a lo difícil que era “mantener y controlar a la gente que circula por Ameghino, sobre todo los provenientes de distintos distritos que tienen mucho alcance en la población de Ameghino y son los que pueden complicar la situación. No queremos llegar a situaciones tremendas que están pasando en la Provincia, en los distritos”, dijo.

Contagios

Por su parte, la doctora María Amalia Simonetti, directora de Salud municipal, en primer término informó que actualmente había al menos 53 casos activos de Covid-19.

En este punto, cabe mencionar que el viernes 16 de abril había 26 casos activos, lo que da la pauta del crecimiento de casos de la región, un 51 por ciento más en una semana en Florentino Ameghino, un distrito que se caracteriza por su mesura a la hora de la apertura de actividades.

“Llama la atención la relación que hay entre los casos activos y los aislados. Al respecto, debo aclarar que los aislados preventivos, los contactos estrechos de las personas positivas y los sospechosos son informados por la persona afectada. Nosotros nos tenemos que guiar por esa información. Por otra parte, la forma en que se está presentando en este momento la enfermedad en nuestro distrito es en forma de conglomerados, de manera que de esos 53 casos activos muchos fueron detectados en condiciones de aislamiento, por lo tanto, no tienen contactos estrechos”, aclaró la médica.

“De un caso inicial se aislaron 10, 12 personas, pero los positivos subsiguientes fueron detectados en condiciones de aislamiento, por lo tanto, no tienen contactos estrechos. Eso es una buena noticia porque en la medida en que se pueden aislar a esos conglomerados en los que se dio el primer caso positivo, se puede tener más éxito en el control de la circulación comunitaria del virus. Pero de cualquier forma tenemos que ser muy insistentes en que las personas que deban declarar sus contactos estrechos sean muy prolijos en la cantidad y veraces en lo que declaran porque la clave del éxito en esta tarea de contener al virus está en el rastreo y en el aislamiento, además de la vacunación”, sostuvo.

En cuanto a la inscripción para vacunarse contra la Covid-19, la médica aclaró que podían anotarse todas las personas mayores de 18 años, que no importaba que en este momento se estuviera vacunando a gente mayor, puesto que luego el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires asignaría los turnos que correspondieren, por eso era muy importante que se anotaran todos los mayores de 18 años, para ir recibiendo dosis de vacunas.

La doctora Simonetti dijo que de las personas infectadas actualmente, dos estaban internadas fuera del distrito y que estaban evolucionando favorablemente.

“Posiblemente, a uno de ellos le den el alta en pocos días más y la otra persona, de mayor edad, está evolucionando bien en Junín”, dijo la directora de Salud.