Capacitan sobre el uso del desfibrilador automático

El pasado sábado 17 de abril, se realizó en Porvenir una capacitación sobre el uso del desfibrilador automático.

La jornada estuvo a cargo del médico Carlos Reussi y participaron enfermeros y ambulancieros y también contó con la presencia de la directora de Salud Amalia Simonetti.

Respecto al uso del desfibrilador externo automático, es bueno saber que si una persona está en paro cardíaco (no responde, no respira y no tiene pulso), uno puede empezar la reanimación cardiopulmonar con compresiones de pecho y gritar para que alguien llame a Emergencias para pedir ayuda, a fin de obtener un desfibrilador externo automático (DEA).

Un paro cardíaco puede ser mortal, si no se trata a la víctima en pocos minutos. El sobrevivir a un paro fuera del hospital dependerá de la ayuda de emergencia que proporcione la persona más cercana.

Qué es un desfibrilador externo automático (DEA)

Un desfibrilador externo automático es un dispositivo electrónico que puede examinar el ritmo cardíaco para determinar si es necesario proporcionar una descarga a una persona en paro cardíaco. Aunque la mayoría de los paros cardíacos ocurren en adultos, pueden presentarse en un niño o adolescente.