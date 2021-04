Un ameghinense en busca de su identidad

Carlos Marcelo Gustavo Cabrera, más conocido como "Pichón", es vecino de Florentino Ameghino y, en las últimas horas, en el marco del cumpleaños, contó su historia en las redes sociales con el fin de que pueda ser difundida y así conocer su verdadera identidad. "Para mi sorpresa, confirmé que muchos datos que figuran en mi DNI no son verdaderos y no soy hijo biológico de Juana y Juan Carlos; Juana no podía quedar embarazada y me recibieron casi recién nacido en Tucumán", escribió y agregó que "hicieron un juramento familiar de guardar este secreto que se rompió después de 45 años; algunos saben que tengos dudas sobre mi identidad desde hace años y, gracias a mi gran compañera la Pity, llegué hasta Abuelas pero nunca llegué a encontrar nada".

En otro tramo del texto, "Pichón" escribió que "el '76 es un año terriblemente oscuro y hoy lo hago público porque cualquier dato puede servir para encontrar mi origen, para saber si hay una familia en algún lado buscándome hace más de 40 años" y añadió: "No veo esto como algo triste y no busco generar lastima ni nada parecido es una circunstancia más que se me da en la vida que trato de superar y, a lo mejor, las redes pueden ayudar, los que quieran compartir esta publicación bienvenida, todo puede sumar".

El texto ya fue compartido más de 850 veces en la red social Facebook.