El 30 por ciento de la población ya recibió la vacuna contra la Covid-19

En conferencia de prensa, el intendente Calixto Tellechea afirmó que en la última semana se vacunaron alrededor de 1000 personas en el hospital municipal y que, sumados a los vacunados del personal de salud y esenciales, que se había vacunado previamente, se llega a un total de 2.000 aplicaciones.

“Decimos esto con gran orgullo por lo que se había logrado, pero no con sorpresa, ya que sabemos del compromiso y la calidad técnica con que cuenta el personal y que los números avalan”, manifestó el jefe comunal.

Destacó que Ameghino esté entre los once distritos que más han vacunado en la provincia de Buenos Aires.

“Todo esto no se puede concretar sin el compromiso conjunto de todos los ameghinenses. No digo esto en vano, sino que nuevamente me remito a los números. Ameghino es el distrito con mayor porcentaje de inscriptos para recibir la vacuna”, acotó.

El objetivo es vacunar aproximadamente 6.000 personas en Ameghino, afirmó Tellechea.

“Tengo que felicitar a todos, tanto al personal de salud, del Hospital y de las salas de los pueblos y también a los muchachos que están con el vacunatorio, los que están inscribiendo, todo suma, todos tenemos que hacer el esfuerzo, todos nos tenemos que inscribir y a medida que nos llegue la cantidad se dosis necesaria vamos a seguir cumpliendo”, dijo.

La vacuna

El intendente Tellechea destacó la importancia de la vacunación contra el coronavirus, para terminar con el distanciamiento social que impide la realización de múltiples actividades.

“Sin duda, el tema de las dosis que nos puedan llegar no es fácil. Yo comprendo el esfuerzo de Provincia y Nación, en un mundo que se están matando por conseguir distintas dosis de distintos laboratorios, pero sacando algunas pequeñas diferencias, la vacuna sirve, está probada, hoy ya no pueden quedar dudas de su efectividad y que hay que vacunarse”, dijo.

“Esta semana estuvimos reunidos con los presidentes de los centros de jubilados, estamos apuntando a los sectores más vulnerables. A su vez, nos ofrecimos a vacunar en los geriátricos y tuvimos el aval de Región Sanitaria III”, apuntó.

El intendente se mostró preocupado por los centros de jubilados, por ser de los sectores de mayor riesgo, y dijo que se está trabajando para registrar a sus asociados, a fin de poder gestionar lo antes posible su vacunación, registrándolos en la página, por supuesto, para que ellos puedan seguir realizando sus actividades con el menor riesgo posible. “Por supuesto que tuvimos una muy buena aceptación, una charla muy fluída con ambos centros de jubilados”, dijo.

“Creo que podría ser también un ejemplo en la Provincia, si podemos canalizar esto de que los mayores se puedan seguir reuniendo tranquilamente y llevar sus actividades sociales en estos centros que tan bien le hacen a la comunidad”, acotó.

A la hora de destacar la importancia de la vacunación, Calixto Tellechea dijo: “A quienes aún no se han registrado les vuelvo a sugerir que lo hagan”.

“La vacuna es una de las herramientas más importantes que tenemos para combatir la pandemia y llegar cuanto antes al tan deseado final del distanciamiento social, que tantas trabas nos pone para llevar adelante nuestras actividades de forma normal. Hasta el 9 de abril se sigue con el distanciamiento social. Cuando tengamos un porcentaje importante de vacunados, ya lo vamos a poder distender”, manifestó.

Los casos

La doctora María Amalia Simonetti, flamante secretaria de Salud, dijo que en Ameghino hay solamente 7 casos activos de Covid-19. “Gracias a Dios, no hay necesidad de usar alguna cama de terapia intermedia. Sobre un total de 212 casos acumulados, tenemos 1 caso sospechoso y 21 personas cumpliendo la cuarentena preventiva. Es un panorama auspicioso, con pocos casos comparados con el total de la población, lo cual nos alienta a seguir manteniendo las medidas preventivas”, apuntó.

Destacó que se estimaque actualmente ya está vacunada un 30 por ciento de la población que era necesaria vacunar.

“No obstante este dato auspicioso, la doctora dijo que las personas deben seguir implementando todas las medidas de cuidado como hasta ahora, porque las vacunas protegen de los casos graves, pero como se están terminando las fases de pruebas, ya que tienen una autorización de emergencia porque estamos en pandemia, todavía no tenemos claro si nos protegen de los contagios de los casos leves”, manifestó.

La médica instó a seguir usando el barbijo y ser estrictos con la higiene de manos y el uso correcto del tapanariz y boca o barbijo.

Por su parte, Alejandro Sánchez, secretario de Gobierno y Hacienda, en la conferencia de prensa hizo algunas aclaraciones respecto a lo que está permitido o no: las reuniones sociales están permitidas hasta 20 personas; en los clubes o lugares gastronómicos, el límite es hasta 100 personas, protocolos mediante; eventos deportivos como los encuentros de la Liga de Fútbol se pueden desarrollar sin público.