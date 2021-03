Un 40 por ciento de la población está inscripta para vacunarse contra el Covid

El intendente Calixto Tellechea destacó que su distrito sea uno de los que mayor porcentaje de inscriptos tiene en la población, para vacunarse contra el Covid-19, dentro de la provincia de Buenos Aires.

“Con casi el 40 por ciento del público objetivo ya anotado, somos uno de los distritos con mayor índice de inscripción de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el jefe comunal.

“Vuelvo a recordar y a recomendar que se anoten los que todavía no lo hicieron, ya sea por la página web o en los puntos de inscripción que hemos instalado en el CIC o en el Complejo Educativo, para aquellas personas que no tengan conectividad o no estén seguros de cómo hacerlo”, manifestó el jefe comunal.

En conferencia, contó que el viernes pasado la Provincia había solicitado al municipio lugares para trasladar el vacunatorio antes que comenzaran las clases, ya que la escuela donde actualmente funciona tiene que retomar las clases presenciales lo antes posible.

“Nosotros habíamos ofrecido el CIC y también tenemos en comodato el Salón Parroquial, ambos lugares están preparados, muy bien ubicados estratégicamente y donde el municipio tiene disponibilidad de uso pero por alguna razón las autoridades provinciales todavía no han decidido y están buscando otras alternativas. Espero que sea rápido y la mejor alternativa. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir apoyando permanentemente”, destacó Tellechea.

Cambios en Salud

El intendente Tellechea hizo saber en la última conferencia realizada el viernes 26 que su gestión estaba ante el cambio del director de Salud del municipio de Ameghino, ya que dejaba el cargo el doctor Lucas Modad y asumirá la doctora María Amalia Simonetti, quien a su vez deja la jefatura de Bromatología y Zoonosis de la Comuna.

“Quiero agradecer a Lucas profundamente por este año de trabajo, ya que a los 15 días de él asumir se encontró con la pandemia y cambió todo lo que él pensaba hacer en salud. Pero la garra en el trabajo, el conocimiento que aportó y la forma de ser con la gente nos llena de orgullo haber compartido este año con Lucas”, destacó.

Geriátricos

En cuanto a la situación sanitaria y a las vacunas contra el Covid-19, el jefe comunal manifestó que estaban muy contentos ya que tras la insistencia de su gestión ante las autoridades regionales y provinciales, preocupados por la vacunación de abuelos y abuelas de los geriátricos de Blaquier y Ameghino, esta semana pudieron lograr su cometido.

“La vacunación se realizó con las dosis que teníamos en el hospital y con una de las vacunadoras que prestan servicio allí. Es un gran alivio, ya que nos preocupaba la demora con que venía esta situación, por lo que agradezco a las autoridades que oyeron nuestro reclamo, y nos autorizaron a realizar la vacunación”, afirmó.

“De la misma manera – continuó diciendo Tellechea- estamos trabajando con los responsables de centros de jubilados del Distrito, para que tengan la posibilidad de recibir la inmunización contra el Coviod-19 lo antes posible”.

El jefe comunal recordó que el tema fue hablado con el doctor Jorge Herce, director de Región Sanitaria III, quien se mostró predispuesto ante la inquietud planteada.

“Estaba muy estructurada la forma en que se vacunaba puesto que primero era para el Personal de Salud, luego policías, bomberos y docentes, en este orden, y después venían los adultos mayores en general. Nosotros, con Lucas (Modad), teníamos la idea fija en el peligro que representaban los geriátricos, las residencias de ancianos, que pese a la importancia que dábamos al cuidado de las personal que no vive permanentemente en este ámbito”, recordó.

“Esa situación la veníamos sosteniendo pero sabíamos que eso era un polvorín. Gracias a Dios y a la buena voluntad del doctor Herce, permeabilizó esto y pudimos acelerar lo que en principio iba a hacer PAMI pero luego dieron la autorización para vacunar desde el Hospital, con la anuencia del PAMI lo pudimos hacer perfectamente. Por ese lado, estamos más tranquilos. Nos queda pendiente la vacunación en los centros de jubilados, que también son grupos de máximo riesgo”, dijo.

El intendente apuntó también a los planteos que le hacen desde los centros de jubilados, de la necesidad que tiene la gente de conectarse, de entretenerse, de tener “una actividad fuera de la soledad de una casa”.

“La idea es presentar el listado de gente que concurre a estos centros de jubilados para vacunarlos lo antes posible, si bien desde el Gobierno se han puesto muy estrictos en cuanto al uso de la vacuna. Esperamos que se permeabilice esa barrera para vacunar cuanto antes a esta gente tan necesitada como son los adultos mayores”, dijo.

También señaló al personal municipal de riesgo y con licencia, situación que afecta a varias actividades de la Comuna, y que se deben cumplir en tiempo y forma. “Espero también con ansias la resolución de poder vacunar estos grupos tan importantes para la comunidad de Ameghino”, acotó.

“Desde que comenzó la campaña de vacunación y siendo consientes de que no se organizó de la mejor manera, dejándola en manos de referentes políticos, decidimos poner todo de parte nuestra para que se realice de la mejor manera y que llegue a la mayor cantidad de ameghinenses posibles”, manifestó el intendente Tellechea.

Medio Ambiente

Ese fin de semana fue el último, en cuanto a estas actividades, “para cerrar un año distinto pero con todas las ganas”, dijo el intendente, quien aclaró que se cierra la pileta, pero no el Parque.

En cuanto al tema medioambiente, el jefe comunal dijo que después de la lamentable pérdida que tuvo el Gabinete hace unos días, tras el fallecimiento de Sergio Trezza (50 años), quien estaba a cargo del área de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Medio Ambiente (GIRSU), dio la bienvenida a la nueva subdirectora de Girsu y Medio Ambiente, Virginia Simón, “una persona apasionada por el Medio Ambiente, comprometida con la sociedad”, dijo el jefe comunal.

Es así que Simón se suma al equipo municipal, “para mejorar las políticas ambientales y fortalecer el espíritu de cuidado del Distrito”, apuntó.

“Ustedes saben – continuó diciendo Tellechea- que esta gestión siempre tuvo un énfasis muy grande con respecto a Medio Ambiente, y ante la desgracia de la pérdida que tuvimos, rápidamente tratamos de seguir en el tema, seguir avanzando con distintas propuestas”, manifestó.