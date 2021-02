En el Distrito hay un 20 por ciento de la población ya inscripta en VacunatePBA

El viernes último, la Municipalidad de Florentino Ameghino hizo saber que adhiere a la Resolución Provincial N° 138/2021 la cual indica:

a. Las actividades artísticas, deportivas, culturales, sociales, recreativas, familiares o comerciales no podrán desarrollarse entre las 2 y las 6 horas de cada día.

b. Las actividades sociales, recreativas y familiares deberán desarrollarse con hasta un máximo de diez (10) personas.

Las medidas dispuestas comenzaron a regir desde el viernes 5 de febrero y se extenderán hasta el 28 de febrero de 2021.

Covid-19

De acuerdo con lo expuesto en el boletín informativo de la Dirección de Salud Municipal, hasta el viernes último había 14 casos activos de la localidad de Ameghino, 2 de ellos se encuentran internados en el Hospital Municipal.

Por otra parte, hay 4 casos sospechosos a la espera de resultados de laboratorio.

El total de personas recuperadas son 173.

Hubo 2 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia.

Unas 55 personas se encuentran cumpliendo la cuarentena preventiva.

Inscripción

El director de Salud, Lucas Modad, hizo saber que todos los mayores de 18 años pueden inscribirse ya sea en el CIC o en el Complejo Educativo y la Biblioteca, ya que ahí habrá postas de inscripción, además de las postas itinerantes.

Inscriptos

En Ameghino hay un 20 por ciento de la población inscripta. La página web para anotarse es: www.vacunatepba.gba.gob.ar.

Cabe mencionar que todavía la vacuna no ha sido aprobada para menores de 18 años, tampoco se recomienda en embarazadas ni enfermos oncológicos.

Eventos

Alejandro Sánchez, secretario de Gobierno y Hacienda de la Comuna, manifestó que se extendió el horario en que se puede circular hasta las 2 de la mañana. La restricción para circular es a partir de ese horario y hasta las 6 de la mañana, todos los días.

El funcionario dijo que los eventos sociales no se pueden realizar para más de 10 personas; desde el viernes 5 hasta el 28 de febrero rige esta limitación.

Sánchez informó el viernes último, respecto al fútbol, que estaban esperando las disposición de Provincia, la determinación del Consejo Federal que regula las ligas del interior. “Hoy no hay nada definido. La Liga de Villegas está para empezar en marzo o abril”, opinó.

Señaló que. como muchos distritos, Ameghino se había adherido al turismo. “Vienen con los permisos para vacacionar o visitar familiares, se inscriben en la página de la Provincia y la respuesta está a las 48 horas. “El municipio evalúa y responde”, aseguró.

“No se pide los PCR negativos, no se justifica en personas sin síntomas, ni obligamos a los ciudadanos que tengan que cumplir aislamiento obligatorio. Sí que tengan los cuidados, y no se pide aislamiento cuando llegan de vacaciones”, reiteró.

Actividades

En Blaquier, Porvenir y Ameghino se realizan los ciclos de cine al aire libre.

Según lo manifestado por funcionarios municipales, funciona muy bien el taller “Sembrando aprendizaje”, el Taller de Percusión, en el barrio San Miguel, el CIC y el invernáculo para la huerta.

Asimismo, el Centro Cultural y Taller de Teatro desde chicos de 4 años de edad hasta adultos mayores.

Si bien las actividades de Verano ATR se hicieron hasta enero en el Parque Municipal, sique el natatorio abierto los sábados y domingos y otras actividades durante la semana. Hay clases de natación, aquagym y para chicos con capacidades diferentes.

Esta semana empieza a funcionar también la Escuela de Atletismo.