Tellechea: "No estoy de acuerdo con que se vacune en la Escuela Nº 3"

El intendente municipal de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, encabezó un comunicado oficial sobre la situación epidemiológica en el distrito. Lo acompañaron el secretario de Gobierno y Hacienda, Alejandro Sánchez, y el director de Salud, Dr. Lucas Modad. Durante la transmisión en vivo dijo que “la situación en el distrito, con respecto a los contagios, comienza a tomar otra dimensión, es vital que cada uno de nosotros tome conciencia del daño que podemos causar si no respetamos las normas básicas de cuidado, que ya conocemos de memoria”.

Por otro lado, señaló que "hoy estamos en el momento más delicado para el distrito en lo que va de estos casi once meses de pandemia, por eso les pedimos un poco más de colaboración. Sabemos que la espera se hace larga pero mucho peor la vamos a pasar si no tomamos conciencia a tiempo”. Al referirse a la llegada de la vacuna, admitió que “es una luz de esperanza de que el fin del confinamiento esté cerca, pero no nos podemos relajar. En los próximos días me voy a estar vacunando”.

Por otro lado, Tellechea insistió con el uso político que se le dio al operativo de vacunación: “sigo sosteniendo que fue un gravísimo error darle un manejo político a la campaña de vacunación, sobre todo cuando contamos con un sistema sanitario que está más que a la altura de las circunstancias y ha demostrado, a lo largo de toda la pandemia, la calidad técnica y profesional con la que contamos”.

“Otro error fue haber elegido una institución educativa, la Escuela Nº 3, para realizar la vacunación teniendo otras instituciones preparadas, ¿Qué pasa con los chicos que necesitan retornar a las clases presenciales?”, se preguntó. Pese a esta situación, Tellechea dijo que “voy a hacer un esfuerzo supremo para que esto funcione y trabajar codo a codo con la gente que la provincia ha destinado para este fin”.