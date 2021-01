Dudas y misterio en torno a la búsqueda de un ameghinense

El ameghinenses Roberto Espinosa, de 74 años, desapareció de su casa en la localidad de Marcos Paz el pasado 18 de diciembre. Familiares, vecinos y amigos participaron de la búsqueda compartiendo su foto pero, desde entonces, no hubo novedades acerca de su paradero. La Policía también trabaja en el caso y, en los últimos días, la familia de Florentino Ameghino viajó a la ciudad del conurbano bonaerense para conocer detalles de la causa. En este marco, destacaron incongruencias y datos falsos en torno a la investigación.

"Desapareció nuestro tío, viajamos a Marcos Paz, supimos que se había ausentado de su casa el día 18 de diciembre, nos hicimos presentes en el destacamento policial, nos comentaron que se habían hecho rastrillajes, se había parado la búsqueda y decidimos que se reanude. Fuimos al lugar y nos atendió la ex mujer, que vive en su casa con una nueva pareja; nuestro tío vivía adelante, separado de ellos por una puerta", dijo el sobrino y agregó que "todos los vecinos coincidían en que algo pudo pasarle dentro de la casa porque a las 21 ya se encerraba y no salía. Tiene diabetes y artrosis en una rodilla,nada más, no tiene problemas de salud mental ni de perder la memoria como se decía".