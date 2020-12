Desarrollo Social municipal repartió “Cajas Navideñas” a vecinos del Distrito

El lunes último, 21 de diciembre, el equipo de Desarrollo Social se dividió en cuadrillas para hacer el reparto de cajas navideñas en el distrito de Florentino Ameghino.

El intendente Calixto Tellechea acompañó a la comitiva por los barrios. “Tuve el placer de acompañar a Yesi Pizzi (secretaria de Desarrollo Social de Ameghino) y llegar a las casas de algunos vecinos amigos de la localidad, para dejar con el presente mis mejores deseos para esta navidad y año nuevo. ¡Felices fiestas para cada uno de ustedes!”, expresó.

Bonos

El miércoles último, 23 de diciembre, se hizo efectivo el pago del aguinaldo a los empleados municipales de Ameghino, según hizo saber la Dirección de Recursos Humanos. Señala que se incluyó un incremento del 10% sobre el básico establecido para los sueldos de diciembre. Asimismo, un bono de fin de año y otro bono extraordinario.

Informe

El jefe comunal presentó el viernes 19 de diciembre un nuevo informe anual de gestión.

“El 2020 quedará por siempre en nuestra memoria por la pandemia que nos tocó vivir. Para nosotros no fue sencillo, pero no bajamos los brazos ni un día y gracias al compromiso de la comunidad estamos superando la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos”, dijo.

“La pandemia todavía no pasó, y aunque estamos cada vez más cerca del final, debemos seguir manteniendo los cuidados básicos que ya todos conocen para que los contagios no desborden el sistema de salud”, advirtió.

Finalmente, hizo un llamado a seguir cuidándose, especialmente en estas fechas de fin de año. “En estas fechas cuando nos encontramos con la familia, los amigos de siempre, del trabajo, de la escuela o de la vida, aprovechemos para disfrutar, despedir el año y cargar pilas para el próximo. Solo les pido, que lo hagamos ¡cuidándonos!”, señaló.