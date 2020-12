Calixto Tellechea hizo un repaso de la gestión durante 2020

El intendente de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, presentó el informe anual de gestión 2020 acompañado por todo su equipo de trabajo. "El 2020 quedará por siempre en nuestra memoria por la pandemia que nos tocó vivir. Para nosotros no fue sencillo, pero no bajamos los brazos ni un día y gracias al compromiso de la comunidad, estamos superando la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos", dijo el intendente y agregó que "la pandemia todavía no pasó, y aunque estamos cada vez más cerca del final, debemos seguir manteniendo los cuidados básicos que ya todos conocen para que los contagios no desborden el sistema de salud. En estas fechas donde nos encontramos con la familia, los amigos de siempre, del trabajo, de la escuela o de la vida, aprovechemos para disfrutar, despedir el año y cargar pilas para el próximo. Solo les pido que lo hagamos cuidándonos".

Salud

“La Pandemia nos obligó a centrarnos en el sistema de salud como eje fundamental”, afirmó Tellechea y agregó que "casi por imposición de la urgencia hemos podido concretar mejoras muy importantes, que quedarán para siempre en nuestro sistema de salud. La Pandemia no se enfrenta solo con equipamiento, insumos y obras, si detrás no hay un recurso humano preparado y por eso nos enfocamos en la capacitación de todo el personal de salud”.

Hizo referencia a las mejoras en la infraestructura hospitalaria y de la sala de atención primaria de las localidades; red de gas y agua potable para la unidad sanitaria y el geriátrico en Blaquier. Hospital Municipal: obra de modernización y puesta en valor del sector de guardia, emergencias, zona de transferencia del quirófano y el acceso de ambulancias y público en general con una inversión que supera los 11 millones de pesos.

Asistencia social, violencia de género y educación

"Naturalmente, la pandemia y las medidas de aislamiento acarrearon efectos negativos en la comunidad y las consecuencias se vieron en la esfera económica de las familias y también en el estado psicoemocional, principalmente en niños y adolescentes”, dijo el jefe comunal y agregó que "desde el municipio debimos reestructurar el modo de trabajar para seguir conteniendo y acompañando a familias con escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, con todos los medios posibles”. En este sentido, detalló que “en conjunto con Nación y Provincia, continuamos gestionando distintos programas de asistencia y acompañamiento como la Tarjeta Alimentaria “Mas Vida”, destinado para la nutrición de niños y niñas de hasta 6 años, incluyendo a 230 familias; Tarjeta “Alimentar que benefició a 250 familias; el programa “Mi Huerta en Casa” alcanzo a más de 200 familias en un trabajo conjunto con el INTA".

Desde el equipo interdisciplinario de la oficina de Servicio Social se intervino y trabajó con 172 familias y 236 niños y adolescentes. Desde el Área de la Mujer se intervino en 170 casos de mujeres víctimas de violencia de Género. En lo que respecta a educación, este año 40 estudiantes universitarios ameghinenses accedieron al programa municipal de becas.

Alternativa cultural y deportes

“El contexto incierto que nos ofrece la pandemia nos obligó a suspender la edición 2021 del Festival del Pueblo. Sin embargo, desde hace meses, estamos trabajando en una propuesta gastronómica – cultural con artistas locales que se estará desarrollando en los meses de enero y febrero para que disfruten todas las familias”, contó Tellechea y agregó que "a lo largo del año se trabajó desde la virtualidad en distintas actividades y desafíos de los grupos: “Las Escuelas Abiertas de Verano” para brindar actividades recreativas y deportivas para niños y jóvenes desde los cinco años en el Parque Municipal; “Talleres acuáticos municipales” en la pileta del parque para todas las edades; Escuela de Atletismo; deportes adaptados, gimnasia deportiva, básquet, voley, ajedrez, handball para adultos, gimnasia en el geriátrico, zumba, gimnasia para adultos. En el marco del programa “Clubes de mi pueblo” los clubes locales recibieron subsidios mensuales de $25.000. Se informó también que en los primeros días de enero comienza la temporada de pileta en el Parque Municipal con protocolos sanitarios.

Obras públicas, viviendas y medio ambiente

El jefe comunal detalló las obras que se llevaron adelante en este año: construcción del nuevo edificio de la Escuela Técnica N° 1 con una inversión cercana a los nueve millones de pesos; está en proceso la Licitación por más de cinco millones de pesos la obra de la red de gas de Barrio Fátima y se recibirán dos millones del gobierno nacional para una nueva ampliación del servicio. Con esta obra, se superan los doce mil metros de red de gas construidos en estos cinco años.

En conjunto con el gobierno nacional se proyecta la extensión de la Ciclovía de la Avenida San Martín, la ampliación de la red de alumbrado público en Ameghino y Blaquier y obras de mejoras en espacios por un monto total de ocho millones y medio de pesos. Se firmará un convenio con la provincia para finalizar la obra de puesta en valor de la planta de efluentes cloacales con un inversión de casi siete millones de pesos.

En cuanto a viviendas, Tellechea reconoció que “es un tema prioritario porque sabemos de la gran necesidad que existe”. En este sentido, aseguró que “Estamos regularizando inmuebles fiscales para poner a disposición de los programas de acceso al lote y a la primera vivienda”. Anticipó también la firma un convenio con el Instituto de la Vivienda para la construcción de nuevas unidades.

Respecto del programa “GIRSU” (Gestión Integral de los residuos sólidos urbano), el jefe comunal apuntó que durante el año 2020 se gestionaron 1.167 toneladas de residuos sólidos urbanos, con un promedio de 98 toneladas por mes. Se afianzó el programa para comercios, Pymes y grandes empresas que gozan de un sistema diferenciado de recolección y se acondicionó el predio del basural a cielo abierto, que está siendo sectorizado para que los vecinos, comerciantes e industriales locales puedan dar una correcta disposición final de sus residuos.

Finanzas municipales y aumento salarial

El intendente dijo que la tasa de cobrabilidad de tasas municipales llegó al 88,26% en 2020. En cuanto al recupero de gastos y facturación de servicios y prestaciones del Hospital Municipal, al 30 de noviembre, el monto asciende a más de 11 millones de pesos. La Cooperadora contribuyó con un suma superior a los cuatro millones de pesos.

La provincia garantizó asistencias financieras destinadas a cubrir gastos generados por la pandemia por un monto total de 17 millones de pesos. A esto se le sumó un fondo de emergencia de 4 millones y medio de pesos a reintegrar en 18 cuotas sin intereses. Los ingresos por coparticipación se mantuvieron de acuerdo a lo previsto y solo hubo una caída del 30% del Fondo Educativo. A su vez. se realizaron 28 concursos de precios, 4 licitaciones privadas y 5 licitaciones públicas.

El incremento salarial a empleados municipales llegó al 30,68%. Los salarios de los trabajadores municipales representan el 56% de los gastos totales y en este año tuvieron un incremento total del 30,68%. A esto se le suma un bono general de fin de año y un bono especial “Covid” para quienes realizaron tareas efectivas durante la pandemia

Por último, el intendente municipal agradeció a “Todos aquellos que hicieron posible que lleguemos a esta etapa del año en un situación favorable: médicos, enfermeros, personal del Hospital, empleados municipales, personal policial y de tránsito, bomberos voluntarios y fundamentalmente a los ameghinenses que acompañaron estos meses tan particulares”.