El municipio propuso que las reuniones de jóvenes se hagan en el Predio del Festival

El viernes último, el intendente Calixto Tellechea encabezó una conferencia de prensa a través de la página del municipio en Facebook, en la que se trató el tema de las reuniones de jóvenes que se habían dado en los últimos fines de semana, después de estar aislados durante casi nueve meses.

Los funcionarios mostraron su preocupación por los inconvenientes o accidentes que pudieran darse en dichos encuentros, por lo cual decidieron brindar algunas alternativas.

En la conferencia, Alejandro Sánchez, secretario de Gobierno y Hacienda, manifestó a la comunidad que el municipio le da un espacio a los jóvenes para que se reúnan, de ahora en más, en el Predio del Festival.

“Le damos un espacio visto lo que ha pasado fines de semanas anteriores. Hablando con la Policía se supo que los chicos salían de la plaza, se iban a la ruta 66, salían del pueblo en auto, en moto y hay temor de que se pueda generar algún accidente”, dijo.

Manifestó que el municipio estuvo hablando durante la semana con los jóvenes. Según lo expuesto, en el Predio del Festival habrá contención policial, se cortará la calle 1 entre 32 y 34 definitivamente y no se va a permitir el ingreso de motos ni autos al predio. “Allí se puede llegar caminando, no hace falta que anden en auto o en moto”, dijo Sánchez.

En el predio se marcarán “círculos de la confianza”, para que cada grupo de jóvenes tenga su lugar y se pueda mantener el distanciamiento entre un grupo y otro.





Un caso

Al día viernes, en el distrito de Florentino Ameghino había un solo caso de Covid-19 activo.

“Nuestro sistema sanitario se sigue preparando porque la pandemia no terminó – aclaró el intendente Calixto Tellechea-. Seguimos avanzando en la obra de la guardia del hospital, avanzando en Gasoterapia, haciendo detalles de revoque y pintura, y arreglos en el techado del sector para ambulancias. Se trata de la remodelación del hospital, primera etapa”.

El doctor Lucas Modad, director de Salud, dijo que la situación sanitaria en estos momentos en el partido de Ameghino es favorable.

Según lo expuesto, hay un caso activo de Covid-19, totalizando desde el inicio de la pandemia unos 59. Hay 9 casos sospechosos y 69 aislados. Lamentablemente, la semana última hubo un fallecido que estaba internado en un centro asistencial de Junín. La persona había sido detectada positiva el 28 de octubre, estaba en Junín y murió por paro cardiorespiratorio, pero lo que condicionó su gravedad fue la infección de coronavirus.

La vacuna

El distrito de Ameghino ha recibido el mandato de Región Sanitaria III para estar preparados ante el día de que haya disponibilidad de la vacuna para lograr la inmunización de vecinos del Distrito.

Para ello se ha capacitado al personal sanitario, estarán involucrados no solo enfermeros y médicos, sino otras personas, ya que se prevé una vacunación masiva.

Un tema que estará a la orden del día cuando llegue la vacuna es el transporte (que estará a cargo del ministerio de Salud bonaerense), ya que necesita estar a muchos grados bajo cero, por lo cual debe preverse la logística, según lo explicó Modad.

“Esto no terminó- afirmó el funcionario-, no termina con la vacuna, si bien esto genera esperanza. Hay una falsa sensación de que está todo listo, nada más alejado de eso. Que la flexibilización que se está dando a nivel país no nos haga bajar la guardia en las medidas de prevención”.

Por lo expuesto, el doctor Modad insistió en el distanciamiento,el lavado de manos y todo lo que se ha venido repitiendo desde hace mucho tiempo, como medidas preventivas ante el Covid-19.

Dengue

El intendente Tellechea, respecto a las medidas preventivas para evitar el dengue en el Distrito, aclaró que el municipio está utilizando productos biológicos para evitar la reproducción del mosquito transmisor. Modad aclaró que se estaba actuando con larvicidas biológicos en bocas de tormenta y lugares donde se puede juntar agua. “Eso lo hace el área de Zoonosis municipal”, aclaró.

Hospital

La Cooperadora del Hospital “Felipe A. Peláez” hizo entrega de material nuevo, que será de gran utilidad para el nosocomio local.

Se trata de un casco de ventilación no invasiva para oxigenación temprana para CPA, seis filtros HEPA para casco y un oxímetro de pulso de dedo.

En esta oportunidad la inversión es de $76.334,45.

La Municipalidad y la cooperadora agradecen la donación de INTA Gral. Villegas gestionada por la Dra. Norma Belgamase.