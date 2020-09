Ameghino libre de Covid: “Esto responde a una dosis de suerte muy grande”

Florentino Ameghino es uno de los distritos que no cuenta con casos positivos de Covid-19 y, en diálogo con TeleJunín, el intendente Calixto Tellechea se refirió a las circunstancias que ubicaron al Partido en esta situación. “Es una dosis de suerte muy grande, porque los controles que llevamos adelante son parecidos a los de casi todas las localidades; con esta enfermedad desconocida nos fuimos manejando bajo las directivas de Nación y Provincia”, señaló Tellechea y agregó que “hay dos rutas que cruzan Ameghino, la Ruta Nacional 188 y la Ruta Provincial 66, que va para Blaquier, nosotros cortamos la Ruta 66 y también los caminos de tierra, solo se puede ingresar por la Ruta 188 y otro acceso que habilitamos recientemente, allí hay control municipal y de la Policía; por otro lado, desde siempre funciona el permiso local, además del nacional”.

“Hay un compromiso muy grande de la gente de Ameghino, Blaquier y Porvenir, los vecinos se pusieron las pilas, no todos respetan las normas pero la mayoría sí”, detalló el jefe comunal y agregó que “hoy seguimos en Fase 5, está casi todo abierto, excepto hoteles y deportes que todavía no se pueden hacer, pero el resto es muy parecido a la vida normal”. En otro tramo, manifestó “Me da bronca pensar en que haya una competencia entre los distritos que tienen más o menos casos, qué ciudad queda primero, cuál última, no me fijo mucho en eso porque no tengo dudas de que nos va a llegar a todos, es un virus muy contagioso, que se transporta, no es que anda en el aire o en el ambiente, en la mercadería dura poco tiempo, etcétera” y agregó que “el mundo está discutiendo qué es lo mejor para hacer, nadie lo tiene claro, con las pocas herramientas que tenemos hacemos todo el esfuerzo que podemos. Sin dudas, hemos tenido un gran apoyo de Provincia, acá no hay Terapia Intensiva, nos mandaron dos respiradores, dos camas nuevas, mucho material, estamos muy agradecidos con el gobernador y los muchachos de Junín, de quien dependemos”.

En cuanto al tiempo para equipar el hospital y generar nuevos espacios para contener la situación sanitaria, Tellechea dijo que “esta cuarentena dio tiempo para acomodar las cosas para el día que llegue el virus, tanto en el hospital como en el sector extrahospitalario, nos agarra más equipados de cómo estábamos al principio de la pandemia” y añadió: “Con la estructura que tenemos en nuestro Distrito, es muy caro tener una Terapia Intensiva, es una cuestión económica, de mantener en el hospital, nosotros cuando precisamos Terapia vamos a Junín, Lincoln o Pinto. Nunca tuvimos problemas en ese sentido. Ahora nos acomodamos con una sala de cuidados intermedios y eso ya es muchísimo para el servicio que podemos dar”.

Acompañamiento presencial en los patios de las escuelas

En el marco de una conferencia de prensa, el intendente municipal de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, anticipó que se empezará a trabajar en un proyecto de “acompañamiento presencial” en las escuelas del Distrito. El jefe comunal explicó que “vamos a definir una propuesta para ver si en Florentino Ameghino podemos garantizar un acompañamiento presencial con aulas en los patios de las escuelas”.

El intendente destacó que esta iniciativa alcanzaría a los alumnos que egresan en el presente año lectivo y reconoció que “esta propuesta es una idea, esta semana nos vamos a juntar con todas las autoridades de educación para intentar ir avanzando en este proyecto. Esto sería un complemento al gran trabajo que vienen haciendo las instituciones educativas del Distrito y por supuesto a los gremios y los docentes, que son el corazón de toda esta historia”.

Multas por fiestas clandestinas

Calixto Tellechea insistió en la necesidad de respetar los protocolos establecidos para las reuniones sociales y aseguró que se aplicarán fuertes multas a quienes organicen fiestas clandestinas en el Distrito. "No podemos hacernos los distraídos cuando los vecinos denuncian una reunión social", aseguró Tellechea y agregó que "recibimos la denuncia, va la Policía y se notifica a quienes están en estas reuniones pero las conductas no cambian".

En este sentido, el jefe comunal anunció también que se enviará al Concejo Deliberante una Ordenanza que reglamente las sanciones económicas que serán aplicadas a quienes organicen reuniones clandestinas. En este momento, Florentino Ameghino tiene habilitadas las reuniones sociales de hasta diez personas y al aire libre.